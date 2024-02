Fusto, Serra e Campanile premiati a Pescare Show

Presso il teatro Palladio del Pescare Show di Vicenza, la FIPSAS ha premiato le sue eccellenze: atleti, tecnici e dirigenti capaci di scrivere le pagine più importanti di raggiungere il podio in occasione degli eventi internazionali. Un 2023 speciale in cui la Federazione ha conquistato nei campionati mondiali ed europei ben 327 medaglie, di cui 151 d’oro, 119 d’argento e 57 di bronzo.

L’Unione Sportivi Subacquei “Dario Gonzatti” ha, come sempre, fatto la sua parte.

Due gli atleti di punta premiati per ciascuno dei due settori: Giuseppe Fusto per l’Apnea e Beatrice Serra per l’Orientamento Subacqueo, accompagnati dal tecnico Giuliano Campanile anch’egli premiato in qualità di componente dello staff tecnico della Nazionale di Orientamento Subacqueo.

Fusto, tra gli atleti premiati dall’assessore regionale allo sport Simona Ferro nell’ambito del premio “Sportivo ligure dell’Anno”, ha conquistato l’argento con record italiano ai Mondiali di Apnea in Kuwait nell’endurance 8×50, bronzo e il record italiano nella stessa competizione specialità endurance 4×50.

Fusto ha giganteggiato anche in occasione dei Campionati Italiani Assoluti primaverili, è campione d’Italia in vasca corta endurance 4×50 e 8×50, in entrambi i casi con record italiano.

Per Serra spiccano l’argento agli Europei nella gara a coppie miste Juniores e ai Tricolori due bronzi assoluti nelle gare M e 5 punti oltre al bronzo nei 1500 metri over 18 nuoto pinnato.