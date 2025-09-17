Furto sul bus 18 a Genova: arrestato dalla Polizia Locale un 19enne

Arresto per furto con destrezza sulla linea 18

Un episodio di furto con destrezza a bordo di un autobus della linea 18, nel quartiere Gramsci/Darsena di Genova, si è concluso con l’arresto del presunto autore. Si tratta di un giovane algerino di 19 anni, irregolare sul territorio e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre tentava di sottrarre un telefono cellulare a un passeggero anziano.

Gli agenti della Polizia Locale, impegnati in un servizio mirato alla prevenzione dei reati predatori e alla tutela delle fasce più vulnerabili, hanno fermato immediatamente il ragazzo, recuperando il dispositivo rubato.

La vittima e la restituzione del telefono

La vittima, un cittadino genovese di 84 anni, inizialmente ignara del furto subito, ha potuto riavere il proprio telefono grazie all’intervento tempestivo degli agenti. L’anziano ha formalmente sporto querela, avviando così l’iter legale nei confronti del giovane arrestato.

Convalida dell’arresto e obbligo di firma

L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto nei confronti del 19enne l’obbligo di presentazione due volte a settimana. Questo provvedimento rappresenta una misura cautelare in attesa del processo, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza: ogni indagato, infatti, è considerato innocente fino a sentenza definitiva.

Sicurezza sui mezzi pubblici

L’intervento della Polizia Locale sottolinea l’importanza dei controlli a bordo dei mezzi pubblici, soprattutto per proteggere le persone più vulnerabili, come anziani e turisti. Il caso evidenzia come la presenza attiva delle forze dell’ordine possa prevenire furti e garantire sicurezza ai cittadini, mantenendo alta l’attenzione sui comportamenti predatori.

