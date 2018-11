Furto su furgone, individuati da telecamere due nordafricani: denunciati

Ieri i Carabinieri di Sestri Levante, in collaborazione con agenti della Polizia Municipale, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso un marocchino di 29 anni, senza fissa dimora,e un tunisino di 24 anni , domiciliato a Milano, entrambi nullafacenti.

Grazie ai risultati forniti dalle immagini delle telecamere installate sul territorio comunale, gli stranieri sono stati individuati quali autori del furto perpetrato in danno di un 75enne del posto, titolare di una ditta di distribuzione bevande.

I nordafricani, lo scorso 20 luglio, avevano rubato 150 euro in contanti e altri oggetti dall’abitacolo del furgone lasciato per strada dal 75enne impegnato in una consegna a Sestri Levante.