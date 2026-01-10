Furto notturno a Pegli, arrestato 21enne dopo la segnalazione

Un cittadino nota movimenti sospetti e consente l’intervento immediato della polizia

Un furto avvenuto nella notte in un minimarket di Pegli si è concluso con l’arresto del presunto responsabile grazie all’attenzione di un residente e al rapido intervento della Polizia di Stato. L’episodio si è verificato intorno all’1.20 in via Sabotino, dove un giovane avrebbe forzato l’ingresso di un esercizio commerciale per impossessarsi di denaro e generi alimentari.

A dare l’allarme è stato un cittadino che, affacciato alla finestra della propria abitazione, ha notato una persona infrangere la porta del negozio e allontanarsi subito dopo. Pur nelle difficili condizioni di visibilità, la segnalazione tempestiva alla sala operativa ha permesso di attivare immediatamente le pattuglie presenti sul territorio.

L’intervento delle volanti e le ricerche

Gli agenti delle volanti dell’U.P.G.S.P. hanno avviato le ricerche nelle aree circostanti seguendo le indicazioni fornite dal testimone. A breve distanza dal minimarket è stato individuato un uomo a piedi, la cui descrizione corrispondeva a quella trasmessa via radio. Durante il controllo, il soggetto è stato trovato in possesso di alcuni prodotti alimentari ritenuti compatibili con la refurtiva appena sottratta.

Il sospetto è stato quindi accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, mentre sul posto veniva contattato il titolare dell’attività commerciale per la verifica dei danni e delle mancanze riscontrate all’interno del negozio.

Le immagini e l’identificazione

Il proprietario del minimarket ha confermato l’ammanco del fondo cassa e di diversi articoli, mettendo inoltre a disposizione le registrazioni del sistema di videosorveglianza. I filmati acquisiti dagli investigatori hanno documentato le fasi del furto, fornendo elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

A seguito dell’identificazione, il fermato è risultato essere un 21enne genovese, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati in materia di stupefacenti. Sulla base degli elementi raccolti, il giovane è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

