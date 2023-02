Furto e ricettazione a Comacchio, maghrebino arrestato a Genova

Ieri sera i carabinieri hanno arrestato a Genova un 29enne di origini maghrebine, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Ferrara, per furto con strappo e ricettazione.

Il giudice ha infatti concordato con gli elementi forniti dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Comacchio (Ferrara) che hanno condotto le indagini, intraprese sul litorale estense proprio la notte di Halloween, tra il 31 ottobre ed il 1° novembre 2022.

Durante un servizio di polizia giudiziaria, il nordafricano era stato individuato come presunto autore di un furto con strappo di una collana in oro in danno di un giovane di Comacchio che stava assistendo all’evento ”Dark Valley 29 – 30 – 31 ottobre 2022”.

Condotto in caserma, insieme ad altri due presunti complici, entrambi abitanti a Genova e giunti in auto fino a Comacchio, dopo alcuni accertamenti era stato rilasciato poiché non aveva con sé la refurtiva.

Tuttavia i carabinieri, dopo averlo seguito in abiti civili, lo hanno sorpreso in un parcheggio nei pressi del luogo della manifestazione mentre recuperava sotto delle foglie un calzino nero contenente quattro collane in oro poi riconosciute da tre giovani che avevano partecipato alla serata e a loro restituite.

Per il maghrebino sono scattate le manette ed è stato condotto presso il carcere genovese di Marassi, mentre i due complici (italiani di 20 e 25 anni) sono stati denunciati in stato di libertà.