Furto di abbigliamento alle Terrazze, 38enne scoperto e denunciato

E’ successo ieri pomeriggio. L’uomo è stato trovato con merce per un valore complessivo di 556 euro

Intorno alle 18.00 di ieri, la Centrale Operativa della Questura della Spezia inviava una pattuglia della Squadra Volante presso il centro commerciale ‘Le Terrazze’ in quanto era stata segnalata una persona che aveva asportato della merce.

Sul posto gli agenti prendevano contatti con un dipendente della vigilanza che indicava ai poliziotti un uomo che poco prima aveva oltrepassato le casse con della merce senza pagarla.

Questi riferiva di aver notato dalle telecamere di videosorveglianza un uomo, già precedentemente segnalato, che prelevava da un espositore tre giacche di marca, ma una volta uscito dal camerino ne riponeva soltanto due e nel contesto notava lo zaino sulle spalle dell’uomo visibilmente pieno al contrario di quando era entrato.

Pochi minuti dopo, lo stesso uomo entrava nuovamente in un camerino di prova con due paia di scarpe ed uno smanicato, per uscirne poco più tardi calzando le scarpe in questione ed indossando lo smanicato al di sotto della giacca.

A questo punto il soggetto si dirigeva verso le casse oltrepassando l’uscita “senza acquisti” dove veniva fermato, dopo un’iniziale tentativo di sottrarsi al controllo, dal personale di vigilanza che nel frattempo aveva provveduto ad avvertire le forze dell’ordine.

L’uomo, un 38enne residente in altra regione e già conosciuto alle forze di polizia, veniva trovato in possesso di 2 paia di scarpe da uomo, una giacca da uomo smanicata ed un giubbotto da uomo risultato danneggiato a causa della rimozione della placca antitaccheggio, tutti indumenti di marca, per un valore complessivo di 556 euro.

Condotto presso gli uffici della Questura per gli accertamenti del caso, veniva denunciato per furto aggravato.