Furti in passeggiata a Nervi: presi 24enne marocchino e una 21enne di Alessandria

Ieri i Carabinieri della Stazione dell’Arma di Nervi, a termine di indagini, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso un marocchino di 24 anni residente a Genova e una 21enne residente in provincia di Alessandria, entrambi disoccupati e con pregiudizi di polizia.

I due giovani, lo scorso 10 agosto, nei pressi degli scogli sottostanti la passeggiata Anita Garibaldi, secondo gli investigatori avevano rubato una borsa contenente oggetti, vestiario ed effetti personali di un 61enne genovese che era andato tranquillamente al mare per una giornata di sole.