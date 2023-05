Furti domestici a Genova: quanto sono frequenti questi reati?

I furti domestici, si sa, sono uno dei reati più temuti: le perdite economiche che ne possono derivare sono ingenti, purtroppo, ma episodi simili sono particolarmente spiacevoli anche perché violano il luogo privato per eccellenza, ovvero la propria casa.

Quanti se ne verificano a Genova? La nostra provincia può dirsi sicura da questo punto di vista? Per rispondere a questa domanda si può far riferimento al report Indice della Criminalità 2022 de Il Sole 24 Ore, un riferimento di assoluta affidabilità essendo elaborato sulla base delle denunce pervenute alle Forze dell’Ordine.

Andiamo dunque a scoprire che cosa emerge.

Le statistiche relative alla nostra provincia

Scopriamo subito il numero di furti domestici verificatisi in provincia di Genova nel 2022: secondo questo report sono stati esattamente 1.489.

Non sono pochi, certamente, e nel caso in cui vi fossero anche degli episodi per cui le vittime non abbiano sporto denuncia, il numero reale potrebbe essere persino superiore.

A rendere particolarmente interessante questo report è il fatto che non si limita a indicare il numero complessivo di reati per provincia, ma rapporta il numero di crimini alla popolazione: è questo, dunque, il dato che più di tutti rivela la reale pericolosità di una provincia per quanto concerne questo tipo di minaccia.

Ebbene, da questo punto di vista Genova risulta essere, indicativamente, nella media nazionale: la provincia è infatti al 55° posto tra le 106 province italiane, con 182,4 furti domestici ogni 100.000 abitanti.

Il bilancio, dunque, è moderatamente positivo: se da un lato di è ben distanti dalle cifre delle province meno sicure, Ravenna, ad esempio, conta 489,1 furti domestici ogni 100.000 abitanti, dall’altro la metà delle province italiane ha registrato numeri più leggeri.

Cosa è importante per rendere sicura la propria casa

Per mettersi al riparo da sorprese spiacevoli, dunque, può essere molto importante rendere più sicura la propria casa tramite degli accorgimenti mirati. Ma quali sono i più importanti?

Anzitutto, la casa deve essere protetta da una porta blindata affidabile: è proprio dalla porta d’ingresso, infatti, che i ladri riescono più frequentemente ad insinuarsi nelle abitazioni dei malcapitati.

È fondamentale scegliere dei modelli molto solidi e resistenti, e a questo riguardo è utile sottolineare che le porte blindate sono classificate in classi antieffrazione; le classi raccomandate per la sicurezza di una casa sono quelle 3 e 4.

Non bisogna dimenticare che in tante occasioni i ladri riescono a portare a compimento i loro crimini forzando finestre e portefinestre, dunque bisogna prestare attenzione anche a questi elementi, soprattutto se la casa si trova a pianterreno o ad un piano basso.

L’ideale, dunque, è installare serramenti che siano non solo ben isolanti a livello termico ed acustico, ma che siano anche in grado di resistere ad eventuali tentativi di effrazione, come è il caso dei serramenti a Genova di Tigullio Design.

Per rendere più sicura la casa, inoltre, non si può trascurare la tecnologia, che oggi offre davvero tantissime opportunità.

Il mondo degli antifurti si è evoluto in maniera notevole negli ultimi anni, e oggi con poca spesa ci si può assicurare un ottimo antifurto domotico gestibile comodamente dal proprio smartphone, anche gli impianti di videosorveglianza, oggi, sono assolutamente economici e “smart”.