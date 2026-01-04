Fumo da un’abitazione a Ferrada di Moconesi, intervento dei vigili del fuoco in viale De Gasperi

Allarme nel tardo pomeriggio: inquilini evacuati durante le operazioni, interdetti due locali dell’edificio

Nel tardo pomeriggio di ieri un denso fumo ha iniziato a fuoriuscire da un’abitazione situata in viale Alcide De Gasperi, nella frazione di Ferrada, nel comune di Moconesi. La situazione ha destato immediata preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno notato l’anomalia e temuto per la sicurezza degli occupanti dello stabile.

Alcuni vicini hanno quindi contattato il numero unico di emergenza 112, consentendo un rapido attivarsi dei soccorsi e l’invio dei mezzi necessari per affrontare l’emergenza.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari, giunti con una squadra operativa e un’autoscala. A supporto delle operazioni è arrivata anche una seconda squadra dalla sede centrale, insieme al carro aria respirabile, impiegato nelle situazioni in cui è necessario operare in ambienti saturi di fumo.

L’intervento si è concentrato sulla messa in sicurezza dell’abitazione interessata e sulla verifica delle condizioni strutturali e ambientali, al fine di escludere la presenza di fiamme o ulteriori rischi per lo stabile e per le persone.

Inquilini evacuati e locali interdetti

Per tutta la durata delle operazioni di soccorso, gli inquilini dell’abitazione sono rimasti all’esterno dell’edificio, in via precauzionale. Una volta concluso l’intervento dei vigili del fuoco, è stato disposto il divieto di accesso alla stanza interessata dall’evento e a quella immediatamente soprastante, ritenute temporaneamente non agibili.

Non si registrano feriti né persone coinvolte, mentre le cause che hanno generato il fumo restano oggetto di accertamenti tecnici.

