Fughe, inseguimenti e arresti a Genova: tre interventi della Polizia Locale tra alcol, documenti falsi e alta velocità

Weekend di controlli intensi tra Sampierdarena, galleria Colombo e corso Italia: tre persone fermate dopo tentativi di fuga dalle pattuglie

Fine settimana di intenso lavoro per la Polizia Locale di Genova, impegnata in una serie di inseguimenti e interventi che hanno portato al fermo di tre persone protagoniste di tentativi di fuga. Gli episodi, avvenuti tra sabato 19 e domenica 21 dicembre in diverse zone della città, hanno evidenziato situazioni di particolare gravità, tra guida in stato di ebbrezza, utilizzo di documenti falsi e violazioni delle norme sull’immigrazione.

Urta un motociclo, guida senza patente e fugge con un passaporto falso

Durante la serata del 19 dicembre, una pattuglia della Polizia Locale ha notato un’auto urtare un motociclo per poi allontanarsi senza fermarsi. Gli agenti hanno seguito il veicolo riuscendo a bloccarlo poco dopo. Alla guida si trovava un uomo che ha dichiarato di non avere la patente perché mai conseguita e che ha esibito un passaporto come documento di identificazione. I successivi accertamenti hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Al termine del controllo, l’uomo si è nuovamente dato alla fuga, lasciando però il passaporto agli agenti. Il giorno seguente, grazie alla collaborazione del proprietario del veicolo, la Polizia Locale è riuscita a risalire all’indirizzo reale del soggetto, che è stato condotto in comando per l’identificazione. In questa sede è emerso che sia le generalità dichiarate sia quelle riportate sul passaporto non erano autentiche.

Arresto e trasferimento al carcere di Marassi

Dagli ulteriori controlli è risultato che l’uomo era già stato destinatario di un decreto di espulsione, precedentemente eseguito, e che era rientrato in Italia in violazione dello stesso. Informato il pubblico ministero di turno, il soggetto è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Marassi. Nei suoi confronti sono scattate diverse denunce, tra cui uso di atto falso, falsa dichiarazione sull’identità a pubblico ufficiale, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e violazione del decreto di espulsione.

Scappa dagli agenti, rintracciato grazie al “targa system”

Un secondo episodio ha riguardato un genovese classe 1998 che, a bordo di un’auto, non si è fermato all’alt intimato dalla Polizia Locale dopo essere stato rilevato a velocità superiore ai limiti in galleria Colombo. L’utilitaria viaggiava a 87 chilometri orari. Dopo aver inizialmente fatto perdere le proprie tracce, il conducente è stato individuato in via Lagustena grazie al sistema automatico di lettura targhe.

Una volta fermato, l’uomo è stato sottoposto a test alcolemico, che ha evidenziato valori superiori ai limiti di legge. È stato quindi deferito all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, superamento dei limiti di velocità, manovre pericolose effettuate per eludere il controllo, mancato rispetto dell’alt e mancanza dei documenti necessari alla guida. La patente è stata immediatamente ritirata.

Inseguimento in corso Italia e scontro con la pattuglia

Il terzo intervento risale alla notte del 21 dicembre, quando una pattuglia della Polizia Locale ha inseguito una moto che aveva oltrepassato un semaforo rosso. Alla vista dei lampeggianti, il motociclista ha aumentato la velocità, attraversando altri incroci con semaforo rosso lungo corso Italia. La fuga si è conclusa con una manovra azzardata che ha portato il centauro a scontrarsi con la stessa auto della Polizia Locale che lo stava inseguendo.

L’uomo ha tentato di fuggire a piedi ma è stato immobilizzato dagli agenti e successivamente trasportato in ambulanza al Policlinico San Martino. Gli accertamenti sanitari hanno evidenziato un tasso alcolemico nel sangue ben superiore ai limiti consentiti. Oltre alla guida in stato di ebbrezza, all’uomo è stata contestata la resistenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube