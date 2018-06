Fuggono in sella ad uno scooter rubato ma cadono in via Brin

Ieri pomeriggio, agenti di polizia hanno arrestato un 33enne genovese pluripregiudicato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e per l’inosservanza delle prescrizioni della sorveglianza speciale a cui era sottoposto dall’aprile scorso.

La sua convivente, una 38enne anch’essa genovese, è stata denunciata a piede libero per il concorso nella ricettazione.

I due, alla vista della volante che transitava in via Brin, sono scappati a bordo di uno su uno scooter rubato e non si sono fermati all’alt della Polizia, bruciando anche semafori rossi e rischiando di investire alcuni passanti.

In via Canepari, all’improvviso, il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra.

Entrambi i passeggeri sono stati portati in ospedale per le cure del caso. L’uomo, che nel frangente è stato anche sanzionato per guida pericolosa e senza patente, sarà sottoposto a giudizio per direttissima come disposto dall’autorità giudiziaria.