Da questa mattina alle 10 circa i vigili del fuoco stanno intervenendo in via Venezia per una fuga di gas. Durante le operazioni di scavo di una ditta, la macchina operatrice ha tranciato il tubo in 2 punti distinti.

Sul posto stanno operando i tecnici del gas per chiudere la perdita. La polizia locale sta gestendo il traffico che è a senso unico alternato.

L’accesso a piazza Sopranis è interdetto da via Venezia.