Fuga di gas in via Piacenza a Genova, chiusa un’entrata del cimitero di Staglieno

Intervento di vigili del fuoco, polizia locale e tecnici Ireti: traffico deviato e accessi al camposanto modificati

Mattinata di interventi in via Piacenza, a Genova, dove intorno alle 8:30 è scattato l’allarme per una fuga di gas che ha reso necessarie misure di sicurezza immediate nell’area adiacente al cimitero monumentale di Staglieno. A seguito della segnalazione, una delle entrate del camposanto è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i tecnici di Ireti, impegnati nelle verifiche sulla rete e nel contenimento della dispersione di gas, al fine di eliminare qualsiasi potenziale rischio per cittadini e visitatori.

Viabilità modificata e deviazioni al traffico

Oltre alla chiusura parziale del cimitero, l’intervento ha comportato significative ripercussioni sulla viabilità. Via Piacenza è stata momentaneamente bloccata all’altezza del cimitero di Staglieno per permettere ai vigili del fuoco di operare in sicurezza.

Auto e motocicli sono stati deviati su percorsi alternativi, con transito consentito su ponte Bezzecca e lungo l’asse di Bisagno Istria, dove il traffico è stato regolato dalla polizia locale per limitare i disagi alla circolazione in una fascia oraria particolarmente delicata per i flussi urbani.

Accessi al cimitero di Staglieno

Durante le fasi iniziali dell’intervento, il cimitero di Staglieno è rimasto chiuso fino a cessate esigenze operative dei vigili del fuoco. Successivamente, con il progressivo ripristino delle condizioni di sicurezza, è stata disposta la riapertura del camposanto attraverso gli accessi laterali.

Rimane invece chiuso l’ingresso principale, con le autorità che continuano a monitorare la situazione in coordinamento con i tecnici per garantire la completa risoluzione della criticità legata alla fuga di gas.

Aggiornamento

Ore 11.35. Via Piacenza direzione centro prosegue chiusura da Ponte Bezzecca a Piazzale Resasco per intervento VV.F. causa fuga di gas. Deviazioni in atto

