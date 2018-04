Frosinone-Spezia, aperta la prevendita per il Benito Stirpe

Lo Spezia Calcio comunica che la vendita dei biglietti per la sfida valida per il 35° turno della Serie B Con.Te.it ’17-’18 tra Frosinone e Spezia, in programma allo stadio “Benito Stirpe” sabato 14 aprile alle ore 15:00, è attiva sul circuito BookingShow e terminerà sabato 13 aprile alle ore 19:00.

SETTORE OSPITI € 22,50 + d.p.

Punti vendita La Spezia e Provincia (attiva la vendita online):

Infotech Sas , Via Nino Bixio 24/26 – La Spezia;

Overland 3 di Silvia Viaggi , Via Sarzana 18 – La Spezia;

I Viaggi Dei Portici , Via Vittorio Veneto 48 – La Spezia;

Edicola Fratelli Venti di Venti Cristiano , Via San Cipriano angolo Via Veneto – La Spezia;

Foto Ottica Meriggioli , Corso Cavour, 35 – La Spezia;

Bar Corsi , Piazza Serravalle 13 – Ortonovo.

Si ricorda inoltre che i tagliandi per il Settore Ospiti non saranno in vendita durante il giorno ga