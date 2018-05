Frontale tra due auto a Montecavallo: tre i feriti, uno grave

Brutto incidente nella notte in località Montecavallo frazione di Sarzana. Era da poco passata la mezzanotte quando in via Segalera, per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di tre feriti di cui uno grave.

Sul posto sono giunte le ambulanze e l’automedica per le prime cure ai feriti.

In particolare il più grave ha riportato un trauma cranico ed addominale ed è stato trasporto in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea.

Meno grave la situazione degli altri coinvolti, uno ha infatti riportato una serie di traumi alle gambe, anche lui è stato trasportato al pronto soccorso al Sant’Andrea ma in codice giallo.

Il terzo invece ha rifiutato il soccorso, per lui solo qualche leggera contusione.