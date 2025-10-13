Frontale tra auto e moto a Isolabona: grave una 16enne, ferita anche una 12enne

Scontro frontale sulla provinciale: dinamica in corso di accertamento

Nel pomeriggio a Isolabona, lungo la strada provinciale 64 (Val Nervia), si è verificato un violento frontale tra un’automobile e una moto. L’impatto ha coinvolto due ragazze minorenni: una 16enne che guidava la moto e una 12enne passeggera.

Secondo i primi rilievi, la collisione è avvenuta attorno alle 18:10, e le cause sono ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.

Le condizioni delle giovani vittime e i soccorsi

La ragazza di 16 anni ha riportato traumi multipli ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a bordo dell’elisoccorso “Grifo”.

La 12enne, trasportata dall’ambulanza, è arrivata all’ospedale di Imperia in codice giallo con ferite meno gravi e al momento non destano preoccupazione.

Interventi, rilievi e gestione del traffico

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118, l’automedica e l’elisoccorso, assieme alle autorità locali per i rilievi del caso.

La polizia locale e i carabinieri hanno delimitato l’area e coordinato la viabilità sulla SP64 per consentire i soccorsi e le indagini.

Le forze dell’ordine stanno valutando elementi come la velocità dei veicoli, eventuali frenate o manovre improvvise, e le condizioni del manto stradale.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube