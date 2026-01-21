Frode fiscale, maxi condanna a Genova per l’imprenditore Vetrano

Il tribunale infligge oltre dieci anni al noto operatore del settore surgelati, esclusa l’accusa di favoreggiamento mafioso

Il tribunale di Genova ha pronunciato una condanna a 10 anni e 8 mesi di reclusione nei confronti di Salvatore Vetrano, imprenditore palermitano noto nel comparto dei prodotti surgelati. I giudici lo hanno ritenuto responsabile di un articolato sistema di frode fiscale, respingendo però l’ipotesi accusatoria più grave, quella di un collegamento funzionale con ambienti mafiosi, che aveva portato la Procura a sollecitare una pena superiore.

Le posizioni degli altri imputati

Il procedimento ha coinvolto anche familiari e collaboratori. Alla moglie di Vetrano, Anna Bruno, è stata inflitta una pena di 3 anni e 6 mesi. Il padre, Pietro Bruno, è stato condannato a 2 anni per violazioni legate alla mancata comunicazione di variazioni patrimoniali. Per l’imprenditore genovese Mauro Castellani è arrivata una sentenza a 4 anni e 2 mesi di reclusione, nell’ambito dello stesso filone investigativo.

Sequestri e confische patrimoniali

Oltre alle pene detentive, il collegio giudicante ha disposto la confisca di beni per un valore complessivo superiore ai 20 milioni di euro. Il provvedimento riguarda partecipazioni societarie, disponibilità finanziarie e beni di lusso, tra cui orologi di particolare pregio, ritenuti riconducibili alle attività illecite contestate.

Le indagini e il contesto internazionale

Secondo l’impostazione accusatoria, Vetrano avrebbe coordinato un complesso reticolo di società operative tra Italia, Spagna e Portogallo, utilizzato per generare indebiti vantaggi fiscali su larga scala. L’imprenditore era stato arrestato all’estero ed estradato dalla Spagna per affrontare il processo in Italia. I difensori hanno annunciato l’intenzione di valutare il ricorso in appello contro la sentenza.

