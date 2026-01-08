Franco Malerba inaugura i Martedì Letterari 2026 al Casinò di Sanremo con un viaggio tra spazio e futuro

Il primo astronauta italiano apre la stagione invernale il 13 gennaio al Teatro dell’Opera con una conferenza dedicata alle sfide della Generazione Beta

Sarà Franco Malerba, primo astronauta italiano, a inaugurare la stagione invernale 2026 dei Martedì Letterari al Casinò di Sanremo. L’appuntamento è fissato per martedì 13 gennaio alle ore 16.30 nel Teatro dell’Opera, con ingresso libero fino a esaurimento posti. L’incontro segna l’avvio di un nuovo ciclo culturale che intreccia scienza, divulgazione e riflessione sul futuro, confermando il ruolo dei Martedì Letterari come uno degli appuntamenti più seguiti della programmazione culturale sanremese.

“Spazio: le fondamenta del futuro” e la Generazione Beta

La conferenza di Malerba, intitolata “Spazio: le fondamenta del futuro”, accompagnerà il pubblico in un viaggio che parte dall’esplorazione spaziale per arrivare a interrogarsi sulle trasformazioni tecnologiche e scientifiche che caratterizzeranno il mondo in cui vivrà la cosiddetta Generazione Beta. L’esperienza diretta dell’astronauta, unita alla sua attività di divulgatore, permetterà di affrontare temi come la ricerca aerospaziale, le prospettive di vita sulla Luna e l’impatto delle innovazioni nate dai programmi spaziali sulla vita quotidiana e sull’evoluzione della società.

L’antologia dedicata a Gian Domenico Cassini

Al termine dell’incontro sarà presentata in prima assoluta l’antologia “Gian Domenico Cassini da Perinaldo al cielo”, pubblicata da Edizioni Leucotea. Il volume è curato da Marco Mauro, consigliere delegato alla Cultura del Comune di Perinaldo, e da Marzia Taruffi, curatrice delle sezioni culturali della Casa da Gioco di Sanremo. L’opera rientra nelle celebrazioni per i 400 anni dalla nascita dell’astronomo Gian Domenico Cassini, nato a Perinaldo nel 1625, e rappresenta una sintesi delle iniziative culturali sviluppate nel corso del 2025 per valorizzarne la figura a livello nazionale.

Un progetto culturale tra scienza, teatro e letteratura

L’antologia raccoglie contributi di studiosi e scrittori di primo piano, tra cui Amalia Ercoli Finzi, Franco Forte, Aldo Mola, Luca Fucini, Gianni Oliva e Lucinda Buja, e ripercorre i momenti più significativi della vita di Cassini, i suoi molteplici interessi scientifici e l’eredità delle sue intuizioni, ancora oggi alla base di numerose scoperte moderne. Il progetto si estende anche al linguaggio teatrale con la pièce “Giò mago delle Stelle”, che ha coinvolto gli studenti del Liceo Cassini, e alla produzione letteraria legata al concorso dedicato all’astronomo e al Comune di Perinaldo, creando un percorso culturale capace di attraversare i secoli e restituire attualità a una figura centrale della storia scientifica europea.

Il programma prosegue con Simone Bilardo

La stagione dei Martedì Letterari proseguirà martedì 20 gennaio alle ore 16.30, sempre al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, con la presentazione in anteprima nazionale del libro “Vivo più che mai” di Simone Bilardo, edito da Rizzoli. L’autore racconterà una storia intensa e autobiografica che affronta il tema della malattia e della riscoperta del valore della vita, offrendo al pubblico una testimonianza autentica e profondamente umana.

