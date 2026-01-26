Crollo della parete rocciosa vicino alla galleria: verifiche in corso e traffico deviato

Una frana ha interessato nella serata di ieri la parete rocciosa in località Pizzo, nel territorio comunale di Arenzano, provocando la chiusura immediata della strada statale Aurelia. Il distacco è avvenuto intorno alle 20, quando una grande quantità di massi ha invaso la carreggiata all’altezza del chilometro 547,50, nei pressi della Galleria Pizzo, rendendo impraticabile il transito in entrambe le direzioni.

Interventi notturni e strada interdetta

Vigili del fuoco, tecnici Anas e personale specializzato sono intervenuti già nelle prime fasi dell’emergenza e hanno proseguito il lavoro per tutta la notte. Le operazioni sono concentrate sulla rimozione dei detriti e sulle verifiche di stabilità del versante, considerate indispensabili prima di qualsiasi ipotesi di riapertura. Al momento il tratto resta chiuso e l’unica alternativa alla viabilità ordinaria è l’autostrada A10, dove si segnalano disagi soprattutto nelle ore del mattino.

Accertamenti su eventuali coinvolgimenti

Sul luogo del crollo è giunto anche il sindaco di Arenzano, Francesco Silvestrini, che ha seguito da vicino le operazioni. Secondo le prime verifiche non risultano segnalazioni di veicoli o persone coinvolte dal distacco dei massi. I vigili del fuoco hanno effettuato un controllo preliminare secondo le procedure USAR, utilizzando anche la ricerca “a voce” per escludere la presenza di persone sotto i detriti.

Rischio di nuovi cedimenti

L’attenzione resta alta per la possibilità di ulteriori crolli. La parete rocciosa, particolarmente scoscesa, presenta criticità già note: le reti di contenimento installate risultano datate e mostrano segni di deterioramento. Prima di procedere allo spostamento completo del materiale franato, sono in corso valutazioni approfondite per ridurre ogni rischio per gli operatori e per la viabilità.

Mezzi speciali e modifiche al trasporto pubblico

Per le operazioni di messa in sicurezza sono stati richiesti anche mezzi speciali, tra cui unità cinofile, personale formato per interventi USAR, mezzi movimento terra e un carro fari. Una pala meccanica è già al lavoro per la rimozione dei massi più voluminosi. A seguito della chiusura dell’Aurelia, Amt ha comunicato che la linea 708 Varazze–Voltri viene deviata sull’autostrada nel tratto compreso tra Arenzano e Voltri.

Un’area già segnata da precedenti frane

Il tratto interessato dal crollo è da tempo oggetto di attenzione per la fragilità del versante. Negli ultimi anni si sono verificati più episodi di instabilità che hanno comportato la chiusura temporanea della statale, con eventi significativi registrati nel 2016, nel 2018, nel 2019 e nel 2022, sempre nelle vicinanze della galleria Pizzo.

