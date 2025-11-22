Frana a Piandifieno: Alta Val Graveglia isolata e agriturismo chiuso

Una nuova frana a Piandifieno, in Alta Val Graveglia, ha interrotto la provinciale 26, isolando le frazioni dell’alta valle. L’agriturismo Ou Grumallu resta chiuso sabato e domenica.

La sindaca del Comune di Ne ha già inviato richieste a Regione Liguria, Città Metropolitana, Prefettura e ASL 4 affinché vengano realizzati interventi urgenti per ripristinare la viabilità e soprattutto prevenire nuovi cedimenti.

Le uniche vie percorribili al momento sono sterrati e percorsi alternativi da Statale, Chiesanuova e Passo del Biscia.

Ai rappresentanti delle Cave Marchisio i residenti chiedono un lavoro responsabile per evitare nuovi rischi. “Fortuna che in quel momento non è passato nessuno”, commenta Adriana Rossi, titolare dell’agriturismo Ou Grumallu di Case Soprane.

Le istituzioni monitorano la situazione, in attesa di martedì quando potrebbe essere riaperta la strada e, soprattutto, si terrà un incontro tra i responsabili delle cave, la Regione, la Città Metropolitana e l’ASL 4 per decidere la riapertura, definire provvedimenti concreti, anche alla luce di un progetto volto a garantire maggiore sicurezza del territorio.

