Frana a Bogliasco, crolla parte della falesia in zona Peruzzi

Protezione civile e vigili del fuoco impegnati nelle verifiche di sicurezza

Un cedimento roccioso si è verificato a Bogliasco, in località Peruzzi, dove una porzione di falesia si è staccata dal muro di contenimento della passeggiata che costeggia il tratto sopra gli scogli. L’episodio ha fatto scattare l’immediato intervento dei soccorsi, con l’obiettivo prioritario di escludere la presenza di persone coinvolte.

Operazioni di soccorso e mezzi specializzati sul posto

Sul luogo del crollo stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco, affiancate da personale specializzato. Oltre ai mezzi ordinari, sono stati attivati i sommozzatori per garantire la sicurezza degli operatori nelle aree a rischio mare, una motobarca per l’illuminazione dal largo e unità cinofile impegnate nelle verifiche. Presenti anche esperti in scenari di crollo e droni, utilizzati per monitorare la stabilità della zona dall’alto.

Coordinamento con la Protezione civile regionale

La sala operativa della Protezione civile della Regione Liguria segue costantemente l’evolversi della situazione ed è in contatto diretto con il Comune di Bogliasco e con il comando dei vigili del fuoco. L’allerta è stata attivata subito dopo il cedimento, consentendo un rapido coordinamento delle operazioni di controllo e messa in sicurezza.

Le dichiarazioni dall’assessorato regionale

L’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Raul Giampedrone, ha confermato che l’intervento è stato avviato nell’immediatezza dell’evento. Le ricerche proseguono con particolare attenzione, anche attraverso il supporto delle unità cinofile, mentre si attendono gli esiti delle verifiche per accertare che non vi siano persone rimaste coinvolte nel crollo.

