Un mezzo pesante attraversa la Sopraelevata in direzione Foce nonostante il divieto

La scena è semplice ma significativa: un tir di colore rosso che percorre la Sopraelevata Aldo Moro in direzione Foce, un itinerario dove il transito dei mezzi pesanti è vietato. La normativa sulla viabilità urbana e le prescrizioni locali indicano infatti il divieto di circolazione ai mezzi pesanti sulla sopraelevata, misura confermata nelle descrizioni tecniche e nella segnaletica della strada.

Quando succede, le forze di polizia locale intervengono non di rado: negli ultimi anni ci sono stati casi in cui camion sono stati fermati e sanzionati all’uscita della Sopraelevata, e l’amministrazione ha adottato anche misure fisiche come dissuasori e maggiore controllo per limitare il fenomeno. Le sanzioni previste possono essere elevate e, oltre alla multa, il transito improvvisato può creare pericoli di intralcio o danni alla struttura.

Il passaggio del tir verso Foce ricorda dunque due questioni collegate: la necessità di rispettare i divieti per la sicurezza e la conservazione dell’infrastruttura, e il ruolo della polizia locale e della segnaletica per prevenire infrazioni ripetute. Recenti comunicati e interventi di manutenzione hanno inoltre ribadito limiti e chiusure temporanee sulla Sopraelevata, segnale che la gestione della viabilità in quest’area resta un tema sensibile per la città.

