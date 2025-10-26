Forti di Genova, Becchi: Salis si fa bella col lavoro degli altri. Senza avere merito

“Bello appropriarsi del lavoro fatto dagli altri senza avere alcun merito al riguardo. Intanto aumentano le tasse e i biglietti del trasporto pubblico pure. Uno dei gioielli più preziosi di Genova è il suo Centro storico, abbandonato al degrado e rispetto al quale Lei Sindaco non sta facendo niente”.

Lo ha sottolineato ieri su X il prof. genovese Paolo Becchi, attaccando Silvia Salis che sui social network ha pubblicato un video sulla valorizzazione dei forti di Genova a seguito dell’inaugurazione di Forte Puin, riaperto al pubblico grazie all’impegno della giunta comunale precedente e ai finanziamenti del Ministero della Cultura.

“Oggi abbiamo inaugurato Forte Puin, uno dei gioielli più preziosi di Genova, che torna a vivere grazie al lavoro del MIC e del Comune di Genova. Un intervento iniziato dalla precedente amministrazione che rappresenta lo spirito con cui vogliamo valorizzare i nostri forti” ha dichiarato l’altroieri su X la sindaca Silvia Salis, che sul social network ha pubblicato anche un suo video sull’inaugurazione di Forte Puin e sulla valorizzazione dei Forti genovesi.