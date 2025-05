Football – I Red Jackets ospitano Piacenza

Sarzana – Dopo 3 trasferte e altrettante sconfitte consecutive, i Red Jackets Sarzana tornano a quell’ “Isoppo” (alla Bradia sarzanese) che all’inizio di Marzo è stato “teatro” del suo debutto vittorioso in questo campionato nazionale, di football americano a 9 contro 9, contro gli Hurricanes Vicenza.

Stavolta, domenica 11/4 alle ore 14, gli avversari sono i forti Wolverines Piacenza: secondi nel Girone D con 3 vittorie dietro ai Redskins Verona che ne hanno riportate 4, però hanno giocato una partita in più, poi i Red Jackets con 1 successo come gli Hurricanes; che però hanno disputato un match in più e hanno peggior differenza-punti.

Nel frattempo, i Redskins hanno vinto in casa il derby veneto con gli Hurricanes per 42-0, a proposito lo stesso punteggio con cui i Reds hanno perso a Piacenza la loro ultima gara…ma la speranza sta nel fattore campo e spesso non a torto.