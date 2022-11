FlixBus e Ostello Bello siglano un patto per Genova con l’obiettivo di promuovere la scoperta del territorio anche durante la bassa stagione

FlixBus e Ostello Bello siglano un patto per Genova, in Italia e all’estero Ostello Bello è a pochi passi dalla fermata FlixBus in via Fanti d’Italia

Chi pernotta a Ostello Bello Genova potrà viaggiare con FlixBus a costi agevolati; viceversa, chi arriva in città in FlixBus potrà soggiornare a Ostello Bello Genova a prezzi ridotti

L’accordo si fonda sulla volontà comune di promuovere il patrimonio in modo immersivo, creando valore per le comunità locali, e favorire l’incontro fra culture diverse.

FlixBus e Ostello Bello firmano un accordo per incentivare la scoperta di Genova anche durante la bassa stagione. Grazie a una speciale convenzione, infatti, chi vuole visitare il capoluogo ligure potrà vivere un’esperienza immersiva e conviviale a prezzi agevolati per tutto l’anno.

Chi alloggia a Ostello Bello Genova, a due passi dalla stazione di Piazza Principe, potrà raggiungere la città in FlixBus da 130 città a costi ridotti, arrivando in via Fanti d’Italia, a pochi passi dalla stazione. Viceversa, chi viaggia con FlixBus avrà diritto a uno sconto del 15% sul pernotto a Ostello Bello.

L’accordo prende ispirazione dal dibattito sulle opportunità di rilancio per il settore turistico nel post-Covid, in corso dal 2020. Nell’ambito di tale dibattito, la destagionalizzazione dei viaggi, intesa come creazione di occasioni di soggiorno in periodi inusuali, è stata spesso definita una leva strategica per un’efficace valorizzazione dei territori, anche a beneficio dell’autenticità delle esperienze[1].

Analogamente, la dimensione esperienziale e partecipativa del viaggio, concepito come momento di condivisione con altre persone e di contatto con la cultura locale, rappresenta una variabile in grado di supportare con successo la ripartenza del settore, complice la riscoperta della convivialità all’indomani di una fase segnata dal confinamento e dal distanziamento sociale.

Proprio da queste premesse si sviluppa la collaborazione tra FlixBus e Ostello Bello, che individua nella sostenibilità un altro importante pilastro: da un lato, FlixBus si offre come soluzione collettiva di viaggio in alternativa all’auto privata, con la conseguente riduzione di emissioni di CO2[2]; dall’altro, Ostello Bello garantisce un soggiorno rispettoso dell’ambiente grazie alle proprie strutture eco-friendly.

Un patto per valorizzare il territorio in chiave esperienziale e creare valore per le comunità

Tanto l’esaltazione delle specificità locali, finalizzata a creare valore aggiunto per il territorio, quanto la volontà di favorire l’incontro fra le persone accompagnano da sempre l’operato di entrambe le realtà.

Da sempre, FlixBus mira a creare valore aggiunto per i territori e incentivare forme di turismo immersive, collegando anche diversi centri minori: in Italia, ad esempio, il 40% delle fermate si trova in comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti. Inoltre, grazie alla portata internazionale di una rete che collega più di 3.000 città in 39 Paesi, l’operatore mette da sempre in contatto culture e istanze diverse.

Allo stesso modo, la convivialità e la forte sinergia fra globale e locale sono caratteristiche fondanti dell’offerta di Ostello Bello, che in poco più di 10 anni ha ospitato e messo in contatto oltre 1 milione di persone da tutto il mondo, permettendo loro di calarsi al meglio nella realtà locale con servizi ad hoc e vivere così un’esperienza autentica a stretto contatto con le persone e le usanze del luogo.

«Auspichiamo un’evoluzione nel turismo, in linea con le mutate esigenze sia di chi si sposta sia delle comunità locali. Vogliamo contribuire a incentivare uno stile di viaggio nuovo e sostenibile, che consenta di deconcentrare i flussi attraverso la destagionalizzazione e di creare valore per le comunità locali con la valorizzazione della dimensione esperienziale. In questo, Ostello Bello rappresenta un validissimo alleato, e siamo felici di poter contare su questa collaborazione per avvicinarci un altro passo a questo obiettivo», ha dichiarato Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia.

«Ostello Bello e FlixBus condividono la stessa visione del mondo e di un modello di turismo sempre più sostenibile per l’ambiente e alla portata di tutti: da qui è nata la nostra partnership strategica. Ci è sembrato naturale unire le forze con FlixBus per offrire ai viaggiatori di tutto il mondo un servizio sempre più integrato e capillare per i loro viaggi in Italia da Nord a Sud», ha affermato Raffaella Lebano, General Manager di Ostello Bello. «Crediamo in un mondo dove chiunque possa sentirsi sempre a casa trovando nel viaggio un’opportunità straordinaria per la conoscenza e l’amore del territorio e la contaminazione tra le diverse culture».

La deconcentrazione dei flussi come veicolo di sostenibilità

La possibilità di deconcentrare i flussi turistici attraverso la destagionalizzazione permette non solo di decomprimere gli affollamenti, ma anche di alleggerire il traffico e ridurre le emissioni derivanti dalle attività turistiche nei periodi tradizionalmente più interessati dagli spostamenti, garantendo così una maggiore sostenibilità dell’intera esperienza.