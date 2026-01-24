Finto tecnico del gas raggira un anziano a Pegli

Truffa in via Garelli: spariti gioielli e preziosi per circa 20mila euro

Un nuovo episodio di truffa ai danni di una persona anziana si è verificato nel quartiere di Pegli, a Genova. L’episodio risale alla giornata di ieri e si è consumato nelle ore centrali, quando un uomo è riuscito a entrare in un’abitazione privata approfittando della fiducia del proprietario.

La falsa identità e il pretesto del controllo

Il responsabile si è presentato come un addetto del servizio gas, indossando abiti compatibili con quelli di un tecnico. Dopo aver suonato al campanello di un residente di 81 anni in via Garelli, ha giustificato la visita con la necessità di effettuare una verifica agli impianti domestici. Convinto dalla spiegazione, l’anziano gli ha consentito l’accesso all’appartamento.

Gioielli sottratti mentre fingeva l’intervento

Una volta all’interno, il malvivente ha simulato controlli alla caldaia e ad altri dispositivi, muovendosi con disinvoltura nei locali. In quel frangente è riuscito ad appropriarsi di ori e gioielli custoditi nell’abitazione. Il valore complessivo della refurtiva è stato stimato intorno ai 20mila euro.

Indagini in corso dopo la denuncia

Solo dopo l’allontanamento dell’uomo, la vittima si è resa conto dell’ammanco e ha dato l’allarme. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per risalire all’autore della truffa e verificare eventuali casi analoghi nella zona.

