Fine settimana a tutta salita per la scuderia Sport Favale 07

Sarà al via del Trofeo Vallecamonica e dello slalom Susa – Moncenisio

Fine settimana a tutta salita per la Sport Favale 07. La scuderia fontanina, infatti, sarà impegnata nel Trofeo Vallecamonica, cronoscalata valida quale quarto round del CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna) ed anche per il TIVM (Trofeo Italiano Velocità Montagna) Centro e Nord, e nel prestigioso slalom Susa – Moncenisio.

Trofeo Vallecamonica – Torna a gareggiare, sabato e domenica a Breno, nel bresciano, sul percorso Malegno – Ossimo – Borno, Gianluca Ticci che, dopo aver saltato la prova di Fasano per permettere al preparatore Andrea Vescovi di “rialzare” la sua Fiat X1/9 2000 16V, è intenzionato a riprendere la buona esperienza in seno al CIVM 2023 con l’obbiettivo di portare a Favale di Malvaro un piazzamento di prestigio ed un nuovo successo in Gruppo E2SH. Ticci a Breno, però, non sarà il solo portacolori della Sport Favale 07: condividerà l’esperienza con Marco Porcella che, al volante della sua Peugeot 106, punta ad una prestazione di spessore oltre che importante.

Susa – Moncenisio – Il classico e prestigioso slalom piemontese vedrà, domenica, al via ben quattro portacolori della scuderia Sport Favale 07. Riflettori puntati su Luca Veldorale che, con la sua Radical SR4 1400, si propone come outsider per il successo assoluto finale della gara. Grande attesa anche per Christian Pedrini, che sarà in lizza con la sua Fiat X1/9 1300 Gruppo Speciale, oltre che per Massimo Burchiellaro, della partita con la Peugeot 106 di Gruppo E1 Italia, e per il veterano Gianfranco Vigo che, con la Renault Clio Williams, punterà al successo in Classe N 2000.

Tutte le info sul portale della scuderia, all’indirizzo http://www.sportfavale07.com, oppure su Facebook: Sport Favale 07 Scuderia e Organizzatore.