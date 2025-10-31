Fincantieri e Next Geosolutions Europe siglano accordo per lo sviluppo di veicoli autonomi USV

Una partnership strategica tra Fincantieri e Next Geosolutions

Fincantieri, tramite la controllata IDS – Ingegneria dei Sistemi, e Next Geosolutions Europe S.p.A. hanno formalizzato un protocollo d’intesa (MoU) per avviare una collaborazione strategica nello sviluppo di Unmanned Surface Vehicles (USV) e delle tecnologie correlate per applicazioni civili nei settori Oil & Gas e delle Energie Rinnovabili.

L’accordo è stato firmato da Matteo Marchiori, CEO di IDS, e Giovanni Ranieri, CEO di Next Geosolutions.

Ambiti tecnici e obiettivi della collaborazione

Le due società uniscono competenze per definire requisiti e specifiche di piattaforme USV ottimizzate per operazioni in mare aperto, monitoraggio ambientale, ispezione e controllo dell’integrità delle infrastrutture offshore.

La collaborazione si concentrerà in particolare sull’evoluzione del progetto SAND (Surface Advanced Naval Drone) sviluppato da IDS, e sulla creazione di un nuovo modello USV progettato su misura per le esigenze operative dei principali operatori del mercato offshore.

I veicoli di nuova generazione saranno impiegati da Next Geosolutions e successivamente immessi sul mercato internazionale, confermando la valenza industriale concreta della partnership.

Innovazione, sostenibilità e posizionamento industriale

Con questo accordo, Fincantieri fa il suo ingresso nel segmento strategico e in rapida evoluzione delle survey marine, strettamente legato allo sviluppo di infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni sottomarine, dove le tecnologie autonome rappresentano un elemento chiave per aumentare efficienza e sicurezza delle operazioni in mare.

Le aziende puntano a integrare nuove tecnologie, sistemi di automazione e soluzioni energetiche efficienti per migliorare prestazioni, autonomia e sicurezza, aprendo anche la possibilità di sviluppare sistemi modulari e payload personalizzati per attività di survey offshore.

