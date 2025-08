Finale Music Festival 2025 Il concerto dei Gipsy Kings by Diego Baliardo, unica tappa italiana del tour mondiale

Finale Music Festival 2025 Il concerto dei Gipsy Kings, il doppio live della PFM, con il proprio repertorio e quello con Fabrizio De Andrè, l’ultimo concerto in assoluto dei La Crus, l’hip hop di Grido, il mirabolante live con laser show dei Rockets. Ed in più ensemble locali, 4 DJ set, magia, serata enogastronomica di gemellaggio Ponente Vibes/Nord Ovest Cultura.

TUTTO AD INGRESSO GRATUITO

La città ligure si candida a diventare polo della musica, in Liguria e non solo. Protagonista sempre più di questa visione è il Finale Music Festival, ambizioso progetto annuale articolato in differenti format che spaziano dai grandi live estivi in piazza agli incontri musicali, da ottobre a giugno, in alcuni luoghi simbolo del territorio. Ecco gli artisti che dall’8 al 17 agosto animeranno la piazza di Finale Ligure, con spettacoli tutti ad ingresso libero: Venerdì 8 PFM – Premiata Forneria Marconi – Unica data in Liguria dell’esclusivo tour “Doppia Traccia” in cui interpretano i loro successi e quelli con Fabrizio De André. Open act: Francesca Lina Sabato 9 BRG ORCHESTRA – Ensemble che propone swing, colonne sonore, standard, musica del Sud America.

Lunedì 11 LA CRUS – Nell’ultimo episodio del tour celebrativo dei 30 anni di carriera che chiude la storia della band culto italiana. Open act: Diletta Fosso Martedì 12 WEEKENDANCE MAGIC NIGHT – Con il Mago Gabriele Gentile, la splendida voce di Nicole Magolie e a chiudere il DJ SET con Sonic DJ Giovedì 14 GRIDO – Un’icona del rap italiano (Gemelli Diversi, Articolo 31) nella tappa ligure del Musica Eterna tour che propone i suoi successi.

A seguire DJ SET by Lisbona. Stand enogastronomico del gemellaggio Nord Ovest Cultura/Ponente Vibes Open act: LaMema Venerdì 15 ROCKETS – Lo spettacolare laser-show di Ferragosto e la musica spaziale del The Final Frontier Tour della leggendaria band francese. A seguire DJ SET Mugugno Finalese Sabato 16 GIPSY KINGS by Diego Baliardo – Unico concerto italiano del tour mondiale dell’iconica e leggendaria band gitana. Pre-show con spettacolo pirotecnico.

A chiudere la serata il DJ SET con Edo di Disco Riviera Domenica 17 ACCADEMIA ROCK – Esibizione della Big Band formata dagli allievi dell’Accademia musicale del Finale. La serata del 14 agosto vedrà inoltre protagonista Ponente Vibes (patto d’intesa fra i comuni di Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano) e Monferrato On Stage, che insieme hanno dato vita a Nord Ovest Cultura: un gemellaggio territoriale tra Piemonte e Liguria attraverso una vera e propria attività condivisa, per creare uno scambio culturale e turistico grazie a musica ed enogastronomia. Un battaglione monferrino composto da Fondazione Mos, Ass. Produttori Monferrato Excellence, Consorzio del Barbera e vini del Monferrato, Confagricoltura Asti, Consorzio di Cocconato Riviera del Monferrato, Enoteca Regionale dell’ Albugnano e Monferrato Rural food (team di cucina di Monferrato On Stage), Vermouth Cocchi e Amaro Bosso, sarà operativo con uno stand dalle 17.00 del 14 agosto in Piazza di Spagna a Finale Ligure.

Aperitivi dolci e salati realizzati con prodotti rigorosamente monferrini, cocktail bar e vini del Monferrato in ogni declinazione, a suggello del patto di collaborazione tra Monferrato e Ponente Ligure, che con grande soddisfazione inizia a prendere forma. Confagricoltura Liguria, unitamente a Confagricoltura Asti hanno patrocinato l’evento.

«Sapendo che i piemontesi sono dei buongustai, non avevo dubbi che la nostra cima e le nostre trofie al pesto sarebbero state gradite ed esaurite – ha affermato il Presidente del Circolo Giovane Ranzi Paolo Rembado dopo la serata Ligure in Piemonte, a Piea, del 27 luglio – Ciò che mi ha sorpreso, invece, è stato portare in terra di vini i nostri Vermentino e Nostralino, e tornare senza neanche una bottiglia».

Cristiano Massaia di Monferrato on Stage ribatte: «Siamo fieri ed orgogliosi che il nostro territorio abbia apprezzato le tipicità liguri che gli amici di Ranzi in rappresentanza di Ponente Vibes ci hanno permesso di assaporare. Riallacciandomi alle parole del presidente Paolo Rembado, siamo ancor di più felici che questo gemellaggio musicale ed enogastronomico abbia sorpreso per l’apprezzamento dei vini in terra di vino.

Ciò sta a significare che il vino, come da sempre è stato, fortunatamente continua ad essere convivialità, cultura e identità senza confini: esattamente come vuole essere il progetto Nord Ovest Cultura.

Contaminazione e scambio culturale tra territori come Piemonte e Liguria e come Monferrato e Ponente ligure, hanno una matrice in comune e secoli di storia da raccontare». La direzione artistica e l’organizzazione degli eventi sono condotte da Roberto Grossi e Fabio Gallo. Tutti i concerti saranno ad INGRESSO LIBERO. IG: @finalemusicfestival – @ponente_vibes – @nordovestcultura FB: Finale Music Festival – ponentevibes – nordovestcultura Infoline: 019 681019