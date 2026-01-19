Finale Ligure, cacciatore muore dopo un malore nei boschi

Tragedia ieri nel savonese durante una battuta di caccia nella zona di San Bernardino

Un uomo di 78 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri in un’area boschiva del territorio di Finale Ligure, nel savonese. L’episodio si è verificato durante una battuta di caccia svolta nella zona collinare di San Bernardino, sopra l’abitato cittadino.

Il malore durante l’attività venatoria

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava nei boschi insieme ad altri cacciatori quando avrebbe accusato un improvviso malore. L’anziano si sarebbe allontanato dal gruppo e non avrebbe più dato segnali di presenza durante la prosecuzione dell’attività.

Solo al termine della battuta, uno dei partecipanti ha notato il corpo a terra e ha immediatamente lanciato l’allarme, attivando la richiesta di intervento dei soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi e gli accertamenti

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Finale Ligure, il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Albenga. Nonostante il rapido arrivo dei mezzi di emergenza, per l’uomo non è stato possibile fare nulla: il decesso era già avvenuto al momento dell’arrivo dei sanitari.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti di rito per chiarire la dinamica dei fatti e confermare che la morte sia stata causata da un malore improvviso, senza il coinvolgimento di terzi.

