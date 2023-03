Figli e Festa del Papà, domenica piazza De Ferrari si trasforma in parco divertimenti

Sarà una domenica pomeriggio all’insegna del divertimento “padre – figli” quella del 19 marzo, la giornata dedicata alla Festa del Papà.

Dalle 15 l’iniziativa “Gioca col tuo papà”, patrocinata da Regione Liguria e Comune di Genova, trasformerà piazza De Ferrari in un grande parco di divertimenti all’aperto che andrà avanti per tutto il pomeriggio, con tanti stand dove i bambini e i loro papà potranno cimentatisi in tanti giochi diversi, dagli evergreen come il tiro alla fune alle versioni “giganti” dei giochi di società più amati, passando per laboratori, trucca – bimbi e tante altre società.

Dalle 15 alle 17, sempre in piazza De Ferrari, spazio ad una sfida scacchistica di alto livello: 40 coppie padre – figlio saranno chiamate a sfidare in contemporanea Roberto Mogranzini, amministratore e fondatore di UniChess, uno scacchista professionista che ha all’attivo tanti titoli internazionali: Grande Maestro di scacchi, unico allenatore in Italia ad aver preparato un campione del mondo (categoria under 18), organizzatore internazionale.

Per poter partecipare al primo turno della partita collettiva contro il maestro Mograzini è necessario iscriversi online tramite la piattaforma di prenotazione Eventbrite all’evento “Gioca col tuo papà – Torneo di scacchi 19 marzo”. Le coppie dei turni successivi si susseguiranno ogni volta che termina una partita, a tutti i partecipanti del torneo verrà distribuita una piccola scacchiera ricordo.

“Per il 19 marzo abbiamo voluto organizzare un pomeriggio di gioco e attività all’aria aperta dedicata alle bambine, ai bambini e ai loro padri – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – La Festa del Papà è un’ottima occasione per passare un po’ di tempo insieme, permettendo ai più giovani di riscoprire tanti giochi e attività non online che forse non conoscono”.

“Sono felice che Genova possa ospitare una bella giornata dedicata ai papà, un’iniziativa che permetterà a bambini e ragazzi di sperimentare giochi e attività che oggi non si praticano abitualmente, il tutto rinsaldando l’importantissimo legame tra padre e figli – dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci -. Sarà una bellissima domenica quella del 19 marzo: già dalle 09 inizierà la “Passeggiata di Primavera” che collegherà il Porto Antico al nuovo Waterfront. Una giornata ricca di eventi e divertimenti dedicata a tutte le famiglie, vi aspettiamo”.

Ma le iniziative per celebrare la Festa del Papà non di fermano al 19 marzo. Sui social network di Regione Liguria e “La mia Liguria” è prevista la campagna social “cosa hai imparato dal tuo papà?”, un appello rivolto a tutti gli utenti che saranno chiamati a raccontare ricordi, esperienze ed aneddoti sui propri papà. Tutte le frasi raccolte verranno proiettate il 18 e il 19 marzo sullo schermo della Sala della Trasparenza, in piazza De Ferrari, mente le più belle saranno mostrate sulla facciata luminosa della sede della Regione Liguria, sempre nelle serate di sabato 18 e domenica 19 marzo.