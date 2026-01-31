Fiera di Sant’Agata 2026 a Genova: strade, orari e programma

A San Fruttuoso torna uno degli appuntamenti fieristici più attesi del Nord Italia

La Fiera di Sant’Agata 2026 conferma il suo ruolo centrale nel calendario degli eventi genovesi, trasformando per un’intera giornata il quartiere di San Fruttuoso in un grande spazio commerciale e di incontro. La manifestazione si distingue per dimensioni e partecipazione, coinvolgendo operatori provenienti non solo dalla Liguria ma anche da altre regioni italiane.

Con circa 550 banchi distribuiti lungo un ampio tracciato urbano, la fiera rappresenta una delle più estese e frequentate del territorio, capace di richiamare un pubblico eterogeneo e trasversale.

Fiera di Sant’Agata 2026: le vie interessate dalla fiera

L’area della manifestazione interessa numerose strade e piazze del quartiere, creando un percorso continuo tra spazi storici e aree di passaggio quotidiano. I banchi saranno presenti in corso Sardegna, via Giacometti, via Casoni, piazza Terralba, via Torti, via Novaro, piazza Martinez, piazza Giusti, piazza Manzoni e corso Galilei, con un allestimento pensato per garantire fluidità e accessibilità ai visitatori.

Offerta commerciale tra tradizione e varietà

Passeggiando tra le bancarelle sarà possibile trovare un’ampia selezione di prodotti. L’offerta spazia dalle specialità alimentari tipiche alle proposte gastronomiche regionali, affiancate da articoli per la casa, abbigliamento, utensili professionali e materiali per il giardinaggio. La fiera mantiene così una vocazione popolare e trasversale, capace di coniugare consumo quotidiano, curiosità e convivialità.

Il valore culturale e sociale della manifestazione

Secondo l’assessora comunale al Commercio e Artigianato, Tiziana Beghin, la Fiera di Sant’Agata rappresenta un patrimonio condiviso che racconta la storia produttiva e sociale della città. L’evento viene descritto come un momento di relazione e scambio, capace di tenere insieme memoria storica e attualità, sostenendo l’economia diffusa e valorizzando le eccellenze locali e nazionali.

Origini e identità della Fiera di Sant’Agata

La manifestazione affonda le proprie radici nella devozione per Sant’Agata, venerata nella chiesa del quartiere. In origine la fiera era un punto di incontro fondamentale tra agricoltori, allevatori e mercanti, che scendevano a valle per commerciare, stringere accordi e prepararsi alla nuova stagione agricola. Nel tempo, l’evento ha saputo adattarsi ai cambiamenti senza perdere il legame con le sue origini, affermandosi come una delle fiere storiche più rilevanti del Nord Italia.

Fiera di Sant’Agata 2026: le modifiche alla viabilità

In occasione della Fiera di Sant’Agata, dalle ore 23.30 di sabato 31 gennaio alle ore 5.00 di lunedì 2 febbraio entreranno in vigore, nei sottoelencati tratti stradali, i seguenti provvedimenti:

– corso Sardegna, semicarreggiata lato levante per la direzione monte:

1. nel tratto compreso tra il fornice ferroviario e la piazza Giusti dal fronte civico 34 di corso Sardegna, ad eccezione della parte centrale:

a. divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo

b. soppressione della pista ciclabile per istituzione capolinea e fermata provvisoria mezzi AMT e area per sosta mezzi di soccorso Vigili del Fuoco e ambulanze

2. nel tratto compreso tra piazza Giusti e via Don Orione:

a. divieto di circolazione e di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo

b. soppressione della pista ciclabile.

– corso Sardegna, semicarreggiata lato ponente:

nel tratto compreso tra via Don Orione e piazza Giusti:

a. divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo

b. doppio senso di circolazione

c. soppressione corsia riservata.

Fiera di Sant’Agata 2026: divieto di circolazione e sosta veicolare

Elenco delle strade dove entrerà in vigore il divieto di circolazione e sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata:

1. piazza Giusti, limitatamente all’area antistante i civici 10 e 11 e nello stacco antistante l’edificio delle Ferrovie dello Stato

2. via Paolo Giacometti (eccetto mezzi AMT fino alle 2.00 alle ore 20.00 di domenica 1° febbraio)

3. via de Paoli

4. via Michele Novaro, nel tratto compreso tra via Giacometti e via Toselli

5. piazza Giovanni Martinez

6. via Filippo Casoni

7. piazza Terralba eccetto la corsia che adduce a via Giovanni Torti in direzione ascendente;

8. via Giovanni Torti, nel tratto compreso tra piazza Martinez e via dell’Albero d’Oro

9. via Tomaso Pendola

10. via Paggi

11. via Contubernio G.B. D’Albertis, nel tratto compreso tra piazza Martinez e via Vitale

12. via Vittoria Giorni

13. corso Galileo Galilei

14. piazza Manzoni nella parte lato mare

15. via L. Cambiaso, ad eccezione degli aventi diritto, con istituzione di doppio senso di circolazione tra via Olivieri e piazza Manzoni.

Fiera di Sant’Agata 2026: divieto di sosta veicolare

Elenco delle strade dove entrerà in vigore il divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata:

1. via Marina di Robilant, lato ponente del tratto compreso tra via San Fruttuoso e via Torti

2. via San Fruttuoso, lato mare del tratto compreso tra passo Resa di Villa Migone e Villa Migone e, su entrambi i lati, nel tratto compreso tra Villa Migone e via dell’Albero D’Oro (compresa)

3. passo Resa di Villa Migone

4. via G.B. d’Albertis, nel tratto compreso tra via Revelli Beaumont, via Vitale e via Repetto

5. via Olivieri, nel tratto compreso tra corso Galileo Galilei e via Cambiaso, con l’istituzione del doppio senso di circolazione.

In via San Fruttuoso sono istituiti:

1. senso unico di marcia nel tratto compreso tra passo Resa di Villa Migone e l’intersezione con Via dell’Albero d’Oro (compresa) con la contestuale rimozione dei dissuasori di transito e l’occultamento della segnaletica di divieto di circolazione

2. divieto di circolazione nel tratto compreso tra via Imperiale e via dell’Albero d’Oro.

In via dell’Albero d’Oro entra in vigore l’obbligo di arresto e di dare precedenza, e l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Torti.

In via Pertusio è istituito il senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti verso via Varese.

In via Pietro Toselli sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1. istituzione del senso unico di marcia, direzione ponente nel tratto compreso tra la via Novaro e la piazza Martinez

2. per i veicoli in transito nel tratto a ponente dell’intersezione con via Novaro, è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Novaro stessa.

In via Imperiale è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Torti

In via Oristano è istituito l’obbligo di uscita su via Varese con obbligo di svolta a sinistra in via Ayroli.

In via Torti, nel tratto discendente dopo l’intersezione con via Donghi, viene interdetta la circolazione dei veicoli, mediante il posizionamento di transenna e freccia direzionale con obbligo di svolta a destra in via Donghi. Previsto il posizionamento di transenne anche a ponente delle intersezioni con via Marina di Robilant e via Imperiale

Sono temporaneamente istituite, nei sottoelencati tratti stradali, le fermate degli autobus AMT adibiti al servizio di linea di pubblico trasporto urbano:

1. lato ponente di via Marina di Robilant in prossimità dell’intersezione con via Torti

2. lato mare di via Marchini in prossimità dell’intersezione con via Amarena

3. lato mare di piazza Giusti in prossimità del civico 1

4. lato levante di corso Sardegna nel tratto compreso tra fronte civico 34 e via Giacometti;

5. lato ponente di via Imperiale, fronte civici 9R e 11R, con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per gli stalli di sosta antecedenti a quello riservati ai titolari di CUDE.

Soppressa la corsia riservata ai mezzi pubblici in via Torti e via Barrili, con la contestuale disattivazione dell’impianto di rilevamento infrazioni.

Per garantire i requisiti di sicurezza “safety” e “security” dettati dalle competenti autorità ed illustrate dalla Prefettura UTG di Genova – Area 1 – Gabinetto, saranno posizionate barriere modulari in cemento (Jersey), a norma, segnalati e ben visibili, nei seguenti varchi di accesso: Questi saranno posizionati ai seguenti varchi:

1. corso Sardegna all’intersezione con via Don Luigi Orione nella semicarreggiata levante;

2. corso Sardegna all’intersezione con via Giacometti nella semicarreggiata levante;

3. via Giovanni Torti all’intersezione con piazza Terralba a levante dell’intersezione con via dell’Albero D’Oro;

4. piazza Terralba all’intersezione con via Terralba;

5. corso Galliera all’intersezione con ponte Castelfidardo a lato mare;

6. via Novaro all’intersezione con la Pietro Toselli;

7. piazza Martinez intersezione via Vitale/via Toselli.

Dovrà essere sempre garantito il transito ai veicoli di soccorso in servizio di pronto intervento. La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

Fiera di Sant’Agata 2026: variazioni Bus Amt

Per consentire lo svolgimento della Fiera di Sant’Agata, domenica 1 febbraio 2026, da inizio a fine servizio, le linee 18, 18/, 46, 48, 67, 84, 89, 385, 604 e 618 modificano il percorso come di seguito indicato:

Linee 18 , 18/ e 618 . Direzione Sampierdarena: i bus, giunti in corso Gastaldi, proseguono per via Tolemaide, piazza Verdi, dove riprendono percorso regolare. Direzione San Martino: i bus, giunti in piazza Verdi, proseguono per via Invrea, piazza Alimonda, via Odessa, via Montevideo, corso Gastaldi, dove riprendono percorso regolare.

. Direzione Sampierdarena: i bus, giunti in corso Gastaldi, proseguono per via Tolemaide, piazza Verdi, dove riprendono percorso regolare. Direzione San Martino: i bus, giunti in piazza Verdi, proseguono per via Invrea, piazza Alimonda, via Odessa, via Montevideo, corso Gastaldi, dove riprendono percorso regolare. Linea 46 . Temporaneamente sospesa.

. Temporaneamente sospesa. Linea 48 . Direzione Molassana: i bus, giunti in corso Gastaldi, proseguono per via Tolemaide, piazza delle Americhe, tunnel di via Canevari, via Canevari, ponte Castelfidardo, piazza Manzoni, piazza Giusti, corso Sardegna, dove riprendono percorso regolare. Direzione San Martino: i bus, giunti in corso Sardegna, proseguono per corso Torino, via Invrea, piazza Alimonda, via Odessa, via Montevideo, corso Gastaldi, dove riprendono percorso regolare.

. Direzione Molassana: i bus, giunti in corso Gastaldi, proseguono per via Tolemaide, piazza delle Americhe, tunnel di via Canevari, via Canevari, ponte Castelfidardo, piazza Manzoni, piazza Giusti, corso Sardegna, dove riprendono percorso regolare. Direzione San Martino: i bus, giunti in corso Sardegna, proseguono per corso Torino, via Invrea, piazza Alimonda, via Odessa, via Montevideo, corso Gastaldi, dove riprendono percorso regolare. Linee 67 e 89 . Direzione Terralba: i bus, giunti in via Manuzio, proseguono per via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, ponte di Terralba, piazza Terralba (capolinea provvisorio). Direzione Donghi: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Terralba, proseguono per via Torti, dove riprendono regolare percorso.

. Direzione Terralba: i bus, giunti in via Manuzio, proseguono per via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, ponte di Terralba, piazza Terralba (capolinea provvisorio). Direzione Donghi: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Terralba, proseguono per via Torti, dove riprendono regolare percorso. Linea 84 . Direzione stazione Brignole: i bus, giunti alla fine di via Amarena, proseguono per via Marchini, via Ayroli, via Don Orione, corso Sardegna, via Archimede, dove riprendono regolare percorso. Direzione via Amarena: i bus, giunti in corso Sardegna, proseguono per la stessa, per poi svoltare in via Don Orione, via Ayroli, via Marchini, via Amarena, dove riprendono regolare percorso.

. Direzione stazione Brignole: i bus, giunti alla fine di via Amarena, proseguono per via Marchini, via Ayroli, via Don Orione, corso Sardegna, via Archimede, dove riprendono regolare percorso. Direzione via Amarena: i bus, giunti in corso Sardegna, proseguono per la stessa, per poi svoltare in via Don Orione, via Ayroli, via Marchini, via Amarena, dove riprendono regolare percorso. Linea 385 . Direzione corso Sardegna: i bus, giunti al termine di via Imperiale, proseguono per via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, via Tolemaide, tunnel di corso Sardegna, corso Sardegna, dove effettuano capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta. Direzione via Imperiale: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di corso Sardegna, proseguono per la stessa, per poi transitare in via Don Orione, via Ayroli, via Marchini, piazza Solari, dove riprendono regolare percorso.

. Direzione corso Sardegna: i bus, giunti al termine di via Imperiale, proseguono per via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, via Tolemaide, tunnel di corso Sardegna, corso Sardegna, dove effettuano capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta. Direzione via Imperiale: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di corso Sardegna, proseguono per la stessa, per poi transitare in via Don Orione, via Ayroli, via Marchini, piazza Solari, dove riprendono regolare percorso. Linea 604. Direzione Terralba: i bus, giunti in via Manuzio, proseguono per via Marina di Robilant (fermata provvisoria all’angolo di via Torti), via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, via Tolemaide, dove riprendono regolare percorso. Direzione Donghi: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguono per via Invrea, via Montevideo, corso Gastaldi, corso Europa, via Pastore, viale Benedetto XV, corso Europa, corso Gastaldi, ponte di Terralba, piazza Terralba, dove riprendono regolare percorso.

