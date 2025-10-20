Fiera dell’Elettronica Genova: 25-26 ottobre al RDS Stadium “Grande tecnologia a piccoli prezzi”

Tutto quello che ti aspetta alla Fiera dell’Elettronica

Sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, il RDS Stadium di Genova ospita l’evento imperdibile per gli appassionati di tecnologia: la Fiera dell’Elettronica Genova, organizzata da Prometeo Eventi. Esporranno operatori provenienti da tutta Italia che presenteranno un vastissimo assortimento di prodotti: dai consumabili per PC e accessori, lettori multimediali, apparecchiature radio e microcamere, agli articoli per spionaggio, lampade a LED, telefonia con ricambi, ferramenta, batterie ricaricabili, giocattoli e gadget elettronici.

Il claim della manifestazione è chiaro: “Grande tecnologia a piccoli prezzi”, perfetto per chi cerca occasioni e novità.

Dove, quando e come partecipare

L’evento si svolge nel cuore del popolare quartiere di Sampierdarena, al RDS Stadium (Lungomare Canepa 155), struttura polivalente ben collegata ai mezzi pubblici e facilmente raggiungibile in auto.

Gli orari dell’evento:

Sabato: 09:30 – 19:00

Domenica: 09:30 – 18:00

Biglietti: Intero €8, Ridotto €6 (militari, studenti fino a 20 anni, over 65), gratis per bambini sotto i 10 anni.

Come arrivare alla fiera

In auto: uscita Genova Ovest da A7 o A10, seguendo le indicazioni per Lungomare Canepa.

In treno: stazione principale Genova Sampierdarena (circa 15 minuti a piedi) o Genova Piazza Principe con bus/taxi.

In bus: linee 1, 9 o 618 fermano nelle vicinanze dell’ingresso dell’RDS Stadium.

Perché non perdere la Fiera dell’Elettronica 2025

Se sei appassionato di tech oppure semplicemente in cerca di un buon affare, questa fiera è pensata per te. Rispetto ai classici megastore, l’evento offre una vasta gamma di prodotti con qualità elevata e prezzi davvero competitivi.

È anche un’occasione per conoscere le ultime tendenze: dalle periferiche per PC all’illuminazione a LED, dalla telefonia ai gadget elettronici. Sarà un vero laboratorio di scoperta e shopping tech. Inoltre, la location genovese la rende accessibile a chi proviene dalla Liguria e dal Nord-Ovest, con una formula weekend perfetta per trascorrere una giornata all’insegna della tecnologia.

Consigli utili per chi partecipa

Arriva presto: sabato mattina è previsto il maggior afflusso.

Porta contanti o carta: alcuni espositori potrebbero proporre sconti speciali solo in loco.

Verifica via autobus o treno per evitare traffico e problemi di sosta: l’area di Sampierdarena può essere affollata.

Tieni d’occhio i modelli e le specifiche: offerte molto basse possono nascondere prodotti ricondizionati o stock.

Se vai con bambini, è gratis fino a 10 anni: una bella occasione anche per una visita in famiglia.

