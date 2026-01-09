Fiamma olimpica a Genova, Ferro: La Liguria celebra i valori dello sport

Il viaggio di Milano Cortina 2026 attraversa la regione e unisce città e comunità

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha fatto tappa a Genova, attraversando alcune delle aree più rappresentative della città fino a raggiungere il Porto Antico. Il suo arrivo nel capoluogo ligure ha richiamato una partecipazione diffusa, inserendosi in un percorso regionale che, da levante a ponente, sta coinvolgendo centri urbani, borghi e territori lungo tutta la Liguria.

Un percorso che attraversa la regione

La giornata ligure della Fiamma si è sviluppata lungo più tappe, partendo dalla Spezia nelle ore mattutine, proseguendo nel Tigullio e concludendosi a Genova. Un itinerario che ha toccato realtà diverse tra loro, mettendo in relazione comunità locali e luoghi simbolici attraverso un evento di respiro internazionale legato ai Giochi Olimpici invernali del 2026.

Il passaggio nel capoluogo ha rappresentato uno dei momenti centrali di questo cammino, confermando il ruolo della Liguria come territorio capace di accogliere e valorizzare grandi manifestazioni sportive.

Il valore simbolico della Fiamma Olimpica

«La Fiamma Olimpica non è solo un simbolo sportivo, ma un messaggio universale di unità, rispetto e condivisione che attraversa tutta la Liguria», ha dichiarato l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro. «Vederla arrivare a Genova richiama il valore dello sport come strumento educativo, sociale e culturale, capace di unire territori e generazioni e di rafforzare il senso di comunità».

Le parole dell’assessore sottolineano il significato che va oltre l’evento in sé, richiamando i principi olimpici come elemento di coesione e partecipazione collettiva.

Continuità con l’esperienza di Regione Europea dello Sport

Il passaggio della Fiamma si inserisce in un contesto più ampio di iniziative sportive che hanno interessato la Liguria nell’ultimo periodo. «La Liguria ha tenuto vivi e concreti questi valori per tutto l’anno appena concluso, che ci ha visti protagonisti come Regione Europea dello Sport 2025», ha aggiunto Ferro. «Un percorso fatto di grandi eventi, ma soprattutto di lavoro quotidiano sul territorio, nelle società sportive, nelle scuole e nelle comunità locali, che oggi trova nella Fiamma Olimpica un simbolo forte di continuità e di impegno condiviso».

Le prossime tappe del viaggio olimpico

Il cammino della Fiamma proseguirà ora verso il ponente ligure. Nella giornata successiva sono previste le tappe a Savona, Imperia e Ventimiglia, completando l’attraversamento regionale e lasciando sul territorio il segno di un evento che lega sport, valori olimpici e partecipazione delle comunità locali.

