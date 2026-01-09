Fiaccola olimpica a La Spezia e Riomaggiore: folla lungo il percorso

Partecipazione diffusa in città e alle Cinque Terre per il passaggio della torcia di Milano Cortina 2026

La tappa ligure del viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 ha coinvolto La Spezia e Riomaggiore, richiamando numerosi cittadini lungo il percorso. Due i momenti principali della giornata, quasi in simultanea: il transito urbano nel capoluogo spezzino e il passaggio lungo la Via dell’Amore, uno dei tratti più iconici delle Cinque Terre.

Il percorso urbano tra quartieri e centro città

Partita dalla Spezia, la fiaccola ha attraversato diverse zone cittadine, toccando Migliarina, Canaletto e Mazzetta prima di dirigersi verso l’area centrale. Il percorso ha consentito a residenti e curiosi di seguire da vicino il passaggio del corteo olimpico, accompagnato dai rappresentanti dell’organizzazione e dai principali sponsor dell’evento.

La presenza del pubblico è aumentata progressivamente avvicinandosi al centro, dove la partecipazione è risultata più compatta e visibile.

Piazza Verdi e il coinvolgimento delle scuole

Uno dei punti di maggiore affluenza è stato quello compreso tra piazza Verdi e le vie limitrofe. Qui numerosi studenti degli istituti scolastici della zona hanno assistito al passaggio della fiamma, seguendo l’evento con attenzione e partecipazione. Smartphone e fotografie hanno scandito il momento, più che gli applausi, mentre lungo il percorso venivano distribuiti gadget legati all’appuntamento olimpico.

Le immagini condivise da alcuni lettori raccontano un clima composto ma carico di curiosità, soprattutto tra i più giovani.

Il passaggio simbolico sulla Via dell’Amore

Parallelamente, a Riomaggiore la fiaccola ha attraversato la Via dell’Amore, accompagnata dalle istituzioni locali. Il tratto a picco sul mare, tra i più conosciuti e frequentati del territorio, ha offerto uno scenario particolarmente suggestivo per il transito della torcia olimpica.

Il passaggio lungo questo percorso ha unito il valore simbolico dell’evento sportivo internazionale alla forte identità paesaggistica delle Cinque Terre, sottolineando il legame tra territorio e grandi manifestazioni.

