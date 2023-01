Festività ricche di presenze per Artesina, eventi e sciate nel week end

Ottimo bilancio per Artesina con numerose presenze durante le festività natalizie. La soddisfazione della stazione è massima, in ragione del gran lavoro svolto dagli addetti alle piste per consentire agli sciatori di frequentare i tracciati anche con le scarse precipitazioni nevose e le elevate temperature registrate tra Natale e l’Epifania.

I turisti, in arrivo da ogni parte d’Italia e varie zone d’Europa, hanno apprezzato il calendario di eventi di fine 2022 e inizio 2023: dai tradizionali mercatini di montagna alle emozionanti fiaccolate, dai concerti live in piazza all’intrattenimento de “La piazza in…musica”, dalle fiere degli antichi mestieri fino ai momenti dedicati ai più piccini con l’immancabile baby dance con Pinky, mascotte di Artesina.

In questa prima metà del mese di gennaio, anche dopo le feste, le piste sono state prese d’assalto dai gruppi organizzati di scolaresche straniere che hanno potuto sciare ogni giorno sui tracciati messi a disposizione e lavorati ogni notte.

Un incessante lavoro degli addetti alle piste consentirà anche per il prossimo week-end la fruibilità di buona parte degli impianti compreso il collegamento Mondolè Ski con le seguenti specifiche come direttamente comunicato dagli addetti ai lavori.

Per sabato 14 e domenica 15 gennaio sarà, quindi, possibile sciare sulle piste della Turra utilizzando esclusivamente l’accesso tramite le Seggiovie Rastello – Borrello, in Alta Valle Ellero. Nei due giorni indicati, presso le casse di Rastello sarà possibile acquistare lo skipass giornaliero valido sulle seggiovie Rastello Borrello e le Sciovie Turra al costo di Euro 25,00. Gli utenti già in possesso di skipass valido per le due date in questione e coloro che acquisteranno lo skipass MondoleSKi, online (a tariffe più convenienti, direttamente sul sito www.artesina.it) o alle casse di Artesina, potranno scegliere se sciare sulle piste del Colletto, Rocche Giardina e usufruire dei collegamenti con Prato Nevoso e Frabosa Malanotte o recarsi alla partenza della Seggiovia Rastello per sciare sulle piste del Pian della Turra” spiegano i responsabili di Artesina spa.

La Seggiovia Castellino, a causa del guasto meccanico verificatosi lo scorso 6 gennaio, rimarrà chiusa e la pista Selletta dal Pian della Turra ad Artesina 1300 non sarà percorribile. La riapertura è prevista entro il week end del 21-22 gennaio e sarà tempestivamente comunicata dalla Stazione.

Non solo opportunità di sciate e relax. Un ricco programma di l’intrattenimento caratterizzerà Artesina anche nel prossimo fine settimana con gli appuntamenti de “La Piazza in…musica”, che allieteranno i turisti della stazione con musica e divertimento, oltre all’immancabile momento con Pinky e la baby dance fissato come ogni domenica alle ore 12,00 sul palco centrale.