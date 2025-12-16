Festival della Scienza 2026: aperta la call for proposal per mostre, laboratori e conferenze a Genova

Dal 12 dicembre 2025 al 17 febbraio 2026 è possibile proporre eventi per la ventiquattresima edizione, in programma dal 22 ottobre al 1° novembre 2026

È ufficialmente aperta la call for proposal per il Festival della Scienza 2026, la ventiquattresima edizione dell’evento scientifico genovese, che si terrà da giovedì 22 ottobre a domenica 1° novembre 2026. La raccolta di proposte, iniziata venerdì 12 dicembre 2025, è dedicata a mostre, laboratori, spettacoli, conferenze ed eventi speciali, con l’obiettivo di stimolare nuove idee e combinare format tradizionali e innovativi. Le candidature possono essere presentate fino a martedì 17 febbraio 2026 attraverso il sito ufficiale del Festival, accessibile all’indirizzo www.festivalscienza.it/call-2026.

L’importanza dei giovani e dell’educazione scientifica

Secondo Domenico Coviello, presidente del Festival della Scienza, la call rappresenta il primo passo fondamentale per la creazione del programma. Enti di ricerca, università, scienziati, associazioni di divulgazione scientifica e appassionati possono così proporre i propri eventi. L’edizione 2026 conferma la vocazione del Festival verso i giovani, dai bambini della scuola materna agli studenti universitari, con l’obiettivo di promuovere l’educazione scientifica e stimolare il dialogo intergenerazionale, elemento chiave per lo sviluppo della società.

Il tema guida: Prospettive

Il consiglio scientifico e il comitato di programmazione hanno scelto la parola chiave che guiderà l’edizione 2026: “Prospettive”. Come spiega Carlo Ferdeghini, presidente del consiglio scientifico, il termine invita a esplorare nuovi punti di vista, a scoprire direzioni alternative del pensiero e a immaginare scenari futuri, ponendo la ricerca scientifica al centro della comprensione del mondo e della costruzione di conoscenza condivisa.

Il successo dell’edizione precedente

L’edizione 2025 del Festival della Scienza ha registrato più di 200mila presenze provenienti da 13 regioni italiane, confermando il Festival come uno dei principali eventi di divulgazione scientifica nazionale. Il riscontro positivo ha consolidato la rete di collaborazioni con università, enti di ricerca e associazioni culturali, creando un ecosistema partecipativo che alimenta la qualità delle proposte ricevute ogni anno.

Come partecipare e termini della call

Ogni proponente può presentare fino a tre proposte, compilando la documentazione richiesta sul sito ufficiale. La selezione dei progetti, affidata al consiglio scientifico e al comitato di programmazione, sarà rigorosa ma indispensabile, considerata l’elevata qualità delle candidature. Il termine ultimo per l’invio delle proposte è fissato a martedì 17 febbraio 2026, senza possibilità di proroga.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube