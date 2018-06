Festa Sportiva Sturla per la promozione in A2

GENOVA. 28 GIU. Con un perentorio 15-4 in casa del CN Sestri, la Sportiva Sturla si impone anche in gara 2 di finale e ritorna in serie A2 dopo 24 anni. Un anno in crescendo concluso con un meritatissimo successo netto e senza ombre. Un’ampia rosa di giocatori che ha sempre dato il massimo in ogni partita seguendo passo dopo passo un tecnico attento ed esigente: Piero Ivaldi. Questi play-off hanno confermato il valore dell’organico capitanato da Matteo Cappelli, un portiere giovane e di qualità come Francesco Ghiara guardato a vista dal più esperto e saggio Vittorio Foroni, difeso dai mastini dell’area i fratelli Riccardo e Stefano Giusti e da Nicolö Priolo, attaccanti che insieme hanno devastato le difese centrali: Andrea “Amedeo” Bonomo e Marco Oneto che molto hanno insegnato al giovane Giacomo Gattorno, un centro vasca ben miscelato con i più esperti Ivan Parodi , Riccardo Laisi e Federico Nani e i giovani Gianluca Sgherri e Michele Greco e il jolly Andrea D’Alessandro, dal perimetro il braccio caldo di Fabio Bosso e Matteo Rivarola chiudono la formazione. Questa ė la squadra che ha giocato e vinto nettamente ogni incontro di play-off segnando 53 reti e uscendone solo 9 dimostrando la grande organizzazione di gioco costruita dal tecnico Piero Ivaldi. Un anno lungo coronato con una meritatissima promozione in serie A2, dedicata dalla squadra anche al presidente Giorgio Conte, sempre presente ad ogni incontro. “Provo grande gioia ogni qualvolta riesco a coronare un lavoro – afferma il tecnico Piero Ivaldi – Il nostro rendimento è stato sopra le aspettative e i numeri dicono che siamo stati probabilmente la squadra di B più forte del Nord. Nei playoff abbiamo subito solo 9 gol in 4 partite, è un segnale di maturità e concentrazione: tra le cose che mi son piaciute di più, ci metto la volontà e la predisposizione della squadra ad apprendere tattiche e schemi”. Così il capitano Matteo Cappelli. “Anno duro ma lo abbiamo affrontato con entusiasmo : la nostra forza è stata quella di esprimerci sempre a livello di gruppo, evitando così di incappare in momenti di difficoltà, e anche di divertirci stando bene assieme”. Per Marco Oneto, “si tratta di una promozione strameritata, siamo migliorati tanto e ci abbiamo messo tantissimo cuore in ogni gara. Riuscire a portare questa squadra in A2 dopo tanti anni è magnifico.

TABELLINO

CN Sestri-Sportiva Sturla 4-15 (1-2 1-4 1-3 1-6)

CN Sestri: Insolitto, Carpaneto, Canova 1 (r), Bardi, Barabino, Zanni, Biasotti 1, Frisone 1, Giacobbe, Fancello, Polipodio. All: Zonari

Sportiva Sturla: Ghiara, D’Alessandro, Laisi, Priolo, Giusti S. 1, Bosso 3, Cappelli 1, Rivarola 2, Oneto 5, Bonomo 1, Parodi 1, Nani, Giusti R. All: Ivaldi

Arbitri: Rustica e Tornese.

Note: 250 spettatori. Rigore sbagliato dal Sestri, uscito per tre falli Cappelli (Sp. Sturla)