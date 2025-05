Festa dello Sport 2025: a Genova spettacolo con le Farfalle della ritmica e la scherma

Al Porto Antico un sabato tra esibizioni di ginnastica ritmica, sfide schermistiche in vista degli Europei “Genova 2025” e attività per tutte le età

Un sabato ricco di emozioni e sport ha animato il Porto Antico di Genova, dove è in corso la 21ª edizione della Festa dello Sport. L’evento, organizzato da Porto Antico di Genova S.p.A. e Stelle nello Sport, si inserisce nell’ambito dell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport 2025 e ha regalato già dalle prime ore del mattino momenti di grande spettacolo.

Tra i momenti più applauditi della giornata, l’esibizione delle Farfalle della ginnastica ritmica: Milena Baldassarri, Alessia Maurelli, Martina Santandrea e Agnese Duranti hanno incantato il pubblico di Piazza delle Feste durante la Festa della Ginnastica e l’Auxilium Day. Contemporaneamente, a Calata Mandraccio si è svolta una staffetta speciale dedicata alla scherma, con due squadre capitanate da Edoardo Luperi e Matteo Iacomoni e composte dai migliori talenti liguri. Ospite d’eccezione e testimonial, la sei volte campionessa olimpica Valentina Vezzali, simbolo della scherma italiana e ambasciatrice in vista degli Europei di Scherma “Genova 2025”, che si terranno dal 14 al 19 giugno al padiglione Jean Nouvel e al Palasport.

La mattinata è iniziata con il concorso scolastico “Il Bello dello Sport”, che ha portato sul palco di Piazza delle Feste 83 studenti premiati tra gli oltre 10.000 elaborati arrivati da tutta la Liguria. L’area Decathlon, a Calata Falcone e Borsellino, ha segnato il ritorno della pallamano a Genova, mentre a Calata Gadda si sono esibiti gli Insuperabili, protagonisti dello sport inclusivo.

Grande attenzione anche nei Magazzini del Cotone, dove il pubblico ha potuto provare giochi della mente come dama e scacchi, il badminton, il pattinaggio freestyle e l’area LND ESports. Piazzale Mandraccio si è trasformato in un villaggio dello sport per famiglie, con attività legate a bocce, discipline acrobatiche, pallavolo, tennis, pugilato e prove in acqua di canottaggio e vela. A Porta Siberia, infine, spazio al baseball, alle attività subacquee e a una nuova attrazione: il simulatore di pesca sportiva.

La giornata di domenica 25 maggio si preannuncia altrettanto intensa. Alle ore 9 partirà “Il Miglio Blu”, gara podistica competitiva da 1.609 metri intorno ai Magazzini del Cotone, seguita dal Mini Miglio per i più piccoli. In Piazza delle Feste tornano in mattinata le competizioni del Trofeo Uisp di Judo, mentre il pomeriggio vedrà gli show di pattinaggio (ore 14) e danza sportiva FIDS (ore 16.30). A partire dalle 12.30, sul palco del Mandraccio, Stelle nello Sport porterà le premiazioni della Piterbol Cup e del Calcio Integrato Liguria 2025, che coinvolgeranno oltre 200 giovani cestisti e 100 calciatori di tutte le abilità.

La Festa dello Sport è patrocinata da Regione Liguria, Comune di Genova, Sport e Salute, CONI, CIP, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Fondazione Carige e Rai Liguria. Importante anche la collaborazione con Gen26, il programma educational di Milano Cortina 2026.