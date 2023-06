Festa della Musica per Music Line in via Balleydier

Il 21 giugno 2023, alle 21,15, dopo 3 anni di impossibilità per implicazioni legate alla pandemia, Music Line torna a realizzare il proprio “Concerto di fine anno”.

Quest’anno l’evento, particolarmente atteso dagli allievi, si svolgerà nello Spazio – Concerti di Music For Peace, la cui sede è in via Balleydier 60 nella zona dell’elicoidale.

Sul palco saliranno sul palco una settantina di allievi dei corsi sia amatoriali che professionali.

Si va dai 13enni fino ad appassionati già entrati nella “terza età”.

Come sempre la scaletta proporrà brani di aree espressive diverse: dalla canzone d’autore al rock-blues, dal pop di qualità a brani strumentali, dal rock psichedelico dei Doors a brani corali come “Sailing” di Rod Stewart.

Per Music Line l’edizione di quest’anno assume un significato particolare dopo il periodo di grande difficoltà dovuto alla pandemia.

Si cerca, non senza fatica, di ritornare alla normalità. Music Line rivolge alla città, ma soprattutto ai propri allievi attuali ed ex. L’invito è quello di venire ad ascoltare e sostenere la scuola in questo difficile passaggio. L’ingresso è gratuito ma, essendo ospiti di Music for Peace, la direzione di Music Line fornisce l’indicazione di portare un campione fra gli articoli alimentari che sono stati indicati: pasta, tonno, farina o zucchero.