Ferragosto 2025: musei, parchi archeologici e luoghi della cultura aperti in tutta Italia

L’iniziativa del Ministero della Cultura
Il Ministero della Cultura ha annunciato che, in occasione della festività di Ferragosto, sabato 15 agosto 2025, i musei, i parchi archeologici e numerosi luoghi statali della cultura accoglieranno i visitatori con aperture regolari. Sarà così possibile visitare castelli, abbazie, complessi monumentali, ville storiche e giardini, offrendo a residenti e turisti un’opportunità unica per trascorrere la giornata all’insegna dell’arte e della storia.
Orari e modalità di visita
Le aperture seguiranno i consueti orari delle singole strutture, con modalità di accesso stabilite da ciascun sito. In alcuni casi, sarà necessaria la prenotazione, mentre in altri l’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti. Si ricorda che le entrate non sono a titolo gratuito.
Come ottenere tutte le informazioni
Per conoscere l’elenco completo dei luoghi visitabili, gli orari di apertura e le eventuali modalità di prenotazione, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale del Ministero della Cultura all’indirizzo: cultura.gov.it/evento/ferragosto-2025
Le strutture del MIC aperte a Ferragosto in Liguria
Museo Archeologico Nazionale di Chiavari
Palazzo vescovile di Chiavari – Chiavari (GE)
Palazzo Reale di Genova – Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova – Genova (GE)
Palazzo Spinola – Musei nazionali di Genova – Galleria nazionale di Palazzo Spinola -Genova (GE)
Forte Santa Tecla
Sanremo (IM)
Balzi Rossi
Museo preistorico dei “Balzi Rossi” e zona archeologica – Ventimiglia (IM)
Area archeologica di Nervia – Ventimiglia (IM)
Castello di San Terenzo – Lerici (SP)
Museo archeologico Nazionale e parco Archeologico di Luni – Museo nazionale e parco archeologico di Luni – Ortonovo (SP)
Villa Romana del Varignano – Portovenere (SP)
Fortezza Firmafede – Sarzana (SP)
Fortezza di Sarzanello – Fortezza di Castruccio Castracani – Sarzana (SP)
Museo dell’Arte Vetraria Altarese
Villa Rosa, Museo dell’Arte Vetraria Altarese – Altare (SV)
Forte San Giovanni – Finale Ligure (SV).
