Ferragosto 2025: musei, parchi archeologici e luoghi della cultura aperti in tutta Italia

L’iniziativa del Ministero della Cultura

Il Ministero della Cultura ha annunciato che, in occasione della festività di Ferragosto, sabato 15 agosto 2025, i musei, i parchi archeologici e numerosi luoghi statali della cultura accoglieranno i visitatori con aperture regolari. Sarà così possibile visitare castelli, abbazie, complessi monumentali, ville storiche e giardini, offrendo a residenti e turisti un’opportunità unica per trascorrere la giornata all’insegna dell’arte e della storia.

Orari e modalità di visita

Le aperture seguiranno i consueti orari delle singole strutture, con modalità di accesso stabilite da ciascun sito. In alcuni casi, sarà necessaria la prenotazione, mentre in altri l’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti. Si ricorda che le entrate non sono a titolo gratuito.

Come ottenere tutte le informazioni

Per conoscere l’elenco completo dei luoghi visitabili, gli orari di apertura e le eventuali modalità di prenotazione, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale del Ministero della Cultura all’indirizzo: cultura.gov.it/evento/ferragosto-2025

Le strutture del MIC aperte a Ferragosto in Liguria

Museo Archeologico Nazionale di Chiavari

Palazzo vescovile di Chiavari – Chiavari (GE)

Palazzo Reale di Genova – Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova – Genova (GE)

Palazzo Spinola – Musei nazionali di Genova – Galleria nazionale di Palazzo Spinola -Genova (GE)

Forte Santa Tecla

Sanremo (IM)

Balzi Rossi

Museo preistorico dei “Balzi Rossi” e zona archeologica – Ventimiglia (IM)

Area archeologica di Nervia – Ventimiglia (IM)

Castello di San Terenzo – Lerici (SP)

Museo archeologico Nazionale e parco Archeologico di Luni – Museo nazionale e parco archeologico di Luni – Ortonovo (SP)

Villa Romana del Varignano – Portovenere (SP)

Fortezza Firmafede – Sarzana (SP)

Fortezza di Sarzanello – Fortezza di Castruccio Castracani – Sarzana (SP)

Museo dell’Arte Vetraria Altarese

Villa Rosa, Museo dell’Arte Vetraria Altarese – Altare (SV)

Forte San Giovanni – Finale Ligure (SV).

