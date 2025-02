Fallimento della Marinella di Nervi: interrogazioni urgenti sul futuro

Il locale simbolo di Genova Nervi

Il fallimento della Marinella di Nervi solleva interrogativi cruciali sul futuro di uno dei locali più iconici per il turismo genovese. Cristina Lodi annuncia un’interrogazione urgente in consiglio comunale per ottenere chiarimenti sul destino di questa struttura, che rappresentava un fiore all’occhiello per la città di Genova.

Marinella di Nervi: da simbolo del rilancio turistico al fallimento

Il recupero della Marinella era stato presentato come uno dei progetti più ambiziosi per il rilancio del turismo genovese. L’entusiasmo non mancava: nel gennaio 2024, l’ex sindaco Marco Bucci la definiva “un’offerta in più per genovesi e turisti” in uno degli scorci più suggestivi della città. Anche l’ex presidente della Regione, Giovanni Toti, aveva partecipato a numerosi sopralluoghi, sottolineando l’importanza del progetto.

Tuttavia, pochi giorni fa, la notizia shock: la società che gestiva la Marinella andrà in liquidazione giudiziale per debiti e insolvenza. Un fallimento che lascia l’amaro in bocca, tra annunci e promesse rimaste disattese.

Cosa non ha funzionato nella riqualificazione della Marinella?

Cristina Lodi punta il dito sulla mancanza di una strategia di riqualificazione a lungo termine. “Riqualificare non significa solo rinnovare l’estetica di un luogo, ma garantire la sua funzionalità nel tempo“, afferma. La gestione delle fasi successive alla ristrutturazione è fondamentale per evitare che spazi rinnovati cadano nuovamente nel degrado.

Secondo Lodi, la gestione del progetto è stata caratterizzata da “celebrazioni e annunci facili“, senza un piano concreto per la sostenibilità economica della struttura. Il risultato? Un altro fallimento che pesa sulla città.

Domande urgenti in consiglio comunale

Lodi chiederà risposte chiare in consiglio comunale:

Quali azioni intende intraprendere il Comune per affrontare questa crisi?

Tra progettazione della diga soffolta e riduzione dell’importo della concessione, quali sono le cifre effettive spese? Esistono soluzioni concrete per il futuro della Marinella?

Un appello per una riqualificazione vera e sostenibile

La questione della Marinella di Nervi diventa il simbolo di una sfida più ampia: come gestire la riqualificazione degli spazi pubblici in modo efficace e duraturo. Serve una pianificazione che non si fermi agli annunci, ma che preveda un utilizzo sostenibile e una gestione responsabile delle risorse pubbliche.