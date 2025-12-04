Ex Ilva, in via Roma alari sfondati e operaio ferito. Corteo a Brignole per blocco binari

Corteo di protesta per l’ex ILva. Un operaio della Fiom è stato ferito alla testa poco prima delle 12 di oggi durante il teso confronto tra manifestanti e Polizia in via Roma, davanti alla sede della Prefettura di Genova.

L’operaio ha riportato una ferita alla testa: probabilmente è stato colpito dal lancio di un fumogeno.

I metalmeccanici, con un mezzo da lavoro, hanno staccato una parte degli alari della Polizia a protezione del Palazzo del Governo.

In precedenza i manifestanti al grido di “Urso sei un codardo” e “Urso vaff…” avevano intonato cori contro il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso (FdI).

Dopo le 12 il corteo dei metalmeccanici si è diretto verso la stazione di Brignole per bloccare i binari.

In Centro città il traffico è in tilt.