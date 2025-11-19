Ex Ilva Genova, lavoratori in corteo verso Sampierdarena: traffico in tilt dopo l’assemblea a Cornigliano

Dopo lo sciopero allo stabilimento di Cornigliano, i lavoratori dell’ex Ilva danno vita a un corteo improvvisato in direzione Sampierdarena

La protesta arriva in un momento di rottura totale tra Governo e sindacati sul futuro del sito genovese.

La tensione sul destino dell’ex Ilva continua a crescere. A Genova, così come negli altri stabilimenti italiani, la giornata si è aperta con uno sciopero e un’assemblea davanti ai cancelli di Cornigliano, convocata alle 8.

La mobilitazione segue un doppio incontro a Palazzo Chigi tra Governo, commissari e sindacati, terminato senza alcuna intesa. I timori dei lavoratori riguardano un piano industriale che, secondo le sigle metalmeccaniche, potrebbe portare fino a seimila dipendenti in cassa integrazione tra il 2025 e i primi mesi del 2026. Da parte sindacale, l’accusa è quella di un percorso che equivarrebbe alla dismissione progressiva del polo siderurgico.

Il corteo verso Sampierdarena e l’impatto sulla viabilità

Al termine dell’assemblea, i lavoratori hanno deciso di muoversi in corteo dallo stabilimento di Cornigliano lungo la strada Guido Rossa, con direzione Sampierdarena.

Una scelta nata sul momento e non annunciata in precedenza, che ha immediatamente inciso sulla circolazione.

La viabilità, già complessa nelle prime ore del mattino, sta registrando rallentamenti e blocchi improvvisi, con traffico in forte difficoltà soprattutto nei tratti più esposti della Guido Rossa.

La protesta e le preoccupazioni sul futuro dello stabilimento

Il clima di incertezza continua ad alimentare la mobilitazione. Le sigle sindacali denunciano l’assenza di garanzie su occupazione e continuità produttiva, mentre dal Governo era arrivata nei giorni precedenti l’apertura a misure alternative alla cassa integrazione generalizzata, attraverso percorsi di formazione e aggiornamento. Una linea che i lavoratori considerano insufficiente a scongiurare il rischio di un ridimensionamento sostanziale dello stabilimento genovese.

Aggiornamenti

Ore 8.39 Zona Cornigliano manifestazione in atto

Ore 8.53 Strada Guido Rossa direzione ponente chiusa al transito per manifestazione

Ore 9.00 Via Cornigliano direzione ponente deviazione in atto verso via Minghetti – piazza Savio direzione centro deviazione in atto verso strada G. Rossa

Ore 9.05 Un gruppo di lavoratori nei pressi della stazione di Cornigliano starebbe allestendo un gazebo

Ore 9.09 A causa di manifestazione in atto: via Cornigliano chiusa al transito in entrambe le direzioni – piazza Savio chiusa al transito – strada Guido Rossa direzione ponente riaperta solo per direzione casello autostradale Ge Aeroporto – strada Guido Rossa direzione levante chiusa al transito

Ore 9.35 Strada Guido Rossa direzione ponente nuovamente chiusa al transito

Ore 9.56 Strada Guido Rossa chiusa anche in direzione levante

Ore 11.50. I lavoratori stanno allestendo un presidio permanente nei pressi della stazione di Cornigliano, anche per preparare pranzi e passare la notte.

Ore 12.46 Permangono i blocchi al traffico in piazza savio, strada Guido Rossa e via Cornigliano in entrambe le direzioni con pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona – traffico congestionato anche sulla A10 nei pressi dei caselli Ge- Aeroporto e Ge-Pra

Insomma quello che si prospetta sembra un presidio ad oltranza.

In altre città quali Novi e Taranto sono previste iniziative analoghe.

