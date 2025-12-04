Ex Ilva Genova, i lavoratori lasciano Brignole e marciano verso Cornigliano

Annullata contro-manifestazione dei residenti di Cornigliano. Treni in ritardo o corse annullate

Quella odierna è stata una giornata complessa per Genova, segnata da una nuova e intensa mobilitazione dei lavoratori dell’ex Ilva e dei metalmeccanici. Fin dalle 9 del mattino il corteo è partito da Piazza Massena, muovendosi compatto verso il centro città con l’obiettivo di raggiungere la Prefettura, sede designata per far arrivare la propria richiesta di garanzie per il futuro dello stabilimento e dei posti di lavoro.

“Non siamo intenzionati a un disastro occupazionale che rischia di mettere sulla strada mille lavoratori”, hanno ribadito i manifestanti, sottolineando la necessità di risposte immediate e concrete rispetto alla crisi produttiva che coinvolge il sito di Cornigliano.

Tensione davanti alla Prefettura: abbattuta una barriera, lacrimogeni della polizia

All’arrivo in zona Prefettura, presidiata da un imponente schieramento delle forze dell’ordine, la situazione è degenerata. I lavoratori, accompagnati da un mezzo meccanico, hanno abbattuto una grata installata come barriera di contenimento, riuscendo a oltrepassare l’area interdetta. La reazione degli agenti è stata immediata con il lancio di lacrimogeni per disperdere i manifestanti e ristabilire il perimetro di sicurezza.

Dopo i momenti di tensione, il corteo si è ricompattato e ha ripreso il percorso concordato, spostandosi verso una delle principali infrastrutture di trasporto della città.

Blocco dei binari a Brignole e rientro verso Cornigliano

I lavoratori hanno raggiunto la stazione di Genova Brignole, dove hanno bloccato i binari causando pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, con ritardi significativi e la cancellazione di numerose corse. L’azione si inserisce nella strategia di massima visibilità adottata negli ultimi giorni, volta a richiamare l’attenzione nazionale sulla vertenza.

Terminata l’azione in stazione, il corteo ha fatto ritorno verso Ponente, incamminandosi in direzione Cornigliano lungo un percorso che ha attraversato Corso Aurelio Saffi, piazza Caricamento, via Gramsci, via Buozzi, via Cantore e via Pieragostini.

Annullata la contro manifestazione dei residenti

Mentre la protesta dei metalmeccanici attraversava la città, la contro manifestazione annunciata da un gruppo di residenti di Cornigliano è stata annullata. La decisione è arrivata per timore di possibili scontri, viste le tensioni già registrate nel corso della mattinata e la complessità della situazione sul territorio.

