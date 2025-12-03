Ex Ilva, domani corteo operai fino alla Prefettura. Rischio scontri e caos viabilità

Domani a Genova è in programma lo sciopero generale dei metalmeccanici genovesi in difesa del lavoro all’ex Ilva di Genova Cornigliano.

L’attenzione delle Forze dell’ordine è massima per il rischio scontri dopo le dichiarazioni dello storico segretario della Fiom-Cgil genovese, Franco Grondona.

“Lo dico in italiano – ha riferito il sindacalista – se necessario ci andiamo a picchiare con le Forze di Polizia, noi non abbiamo paura. Così andiamo sulle pagine dei giornali e poi sono fatti del Governo dire che picchia gli operai che lottano per difendere la fabbrica e l’occupazione a Genova”.

Il concentramento per la mobilitazione è previsto per le ore 9 ai Giardini Melis di Cornigliano e, secondo quanto trapelato tra gli stessi lavoratori, potrebbe essere organizzato un corteo verso la sede della Prefettura, in cima a via Roma.

Intanto, un volantino fatto circolare oggi da alcuni comitati di Cornigliano ha dato appuntamento alle 16 di domani per una contro-manifestazione in risposta ai disagi subìti dalla delegazione del Ponente genovese. “Chiediamo un intervento della Prefettura”.