Evade dai domiciliari: quando rincasa trova la Polizia: arrestato

Ieri, gli agenti del Commissariato di P.S. Sestri Ponente hanno arrestato, in via Novella, un 55enne del posto, pluripregiudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio, in esecuzione di un ordine di carcerazione, in sospensione della misura degli arresti domiciliari a cui era già sottoposto.

A richiedere l’aggravamento della misura i poliziotti del Commissariato che, lo scorso 31 gennaio, durante un controllo, avevano accertato che non era rientrato a casa entro l’orario imposto, rendendosi irreperibile.

Ieri, quando si è deciso a rincasare, ha trovato ad attenderlo gli agenti. L’uomo è stato associato presso il carcere di Marassi, a disposizione dell’Autorità.

Resta salva la presunzione d’innocenza fino a condanna definitiva.

