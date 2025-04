EUROFLORA 2025: Firmata da Regione Liguria la qualifica di manifestazione fieristica internazionale dal 24 aprile al 4 maggio

EUROFLORA 2025: Firmata da Regione Liguria la qualifica di manifestazione. Con decreto dirigenziale del settore commercio della Regione Liguria Euroflora, la più importante rassegna floreale italiana in programma dal 24 aprile al 4 maggio 2025 a Genova nel Waterfront di Levante, ottiene formalmente la qualifica di manifestazione fieristica internazionale. A comunicarlo è il consigliere allo sviluppo economico Alessio Piana.

Dopo il riconoscimento da parte di AIPH, International Association of International Producers, arriva oggi il riconoscimento utile ai fini dell’inserimento tra appuntamenti fieristici mondiali.

Risale al debutto nel1966 il primo doppio riconoscimento grazie a partecipazioni di altissimo livello da tutto il territorio nazionale e da Paesi Esteri. Per la tredicesima edizione sono confermati espositori da Francia, Principato di Monaco, Spagna, Stati Uniti, Thailandia e Bhutan.

I buyers che parteciperanno alle due missioni – organizzate da Ice Agenzia per il 26 e 27 aprile e per il 2 e 3 maggio – arriveranno da Francia, Irlanda, Slovenia, Croazia, Serbia, Ungheria, Kazakhstan, Grecia. Turchia, Dubai, Emirati Arabi e Canada. Altri buyers francesi sono attesi per la giornata del 28 aprile, aperta a tutti gli operatori del settore, per gli incontri organizzati dalla Camera di Commercio di Genova con le aziende liguri dell’agri-food. Euroflora 2025, sempre grazie alla collaborazione con Ice, ha potuto contare su una importante campagna adv sulle principali testate di settore estere.

“La patente di internazionalità, rilasciata da Regione Liguria secondo i rigidi criteri nazionali stabiliti nell’ambito dell’intesa Stato Regioni – sottolinea il presidente di Porto Antico di Genova SpA Mauro Ferrando, soggetto organizzatore della manifestazione – conferma Euroflora, con la sua prestigiosa storia alle spalle e le profonde innovazioni destinate a stupire in questa edizione 2025, Euroflora come uno degli eventi più interessanti nel panorama fieristico internazionale.

Rappresenta inoltre una garanzia di qualità per le missioni di operatori economici esteri che arriveranno a Genova. Voglio ringraziare lo staff dell’Assessorato per il grande lavoro svolto con i nostri uffici per il raggiungimento di questo obiettivo”.

“La prossima edizione di Euroflora si annuncia, anche grazie a questo ulteriore riconoscimento, un evento di grande richiamo internazionale e di straordinaria bellezza nelle aree rinnovate del Waterfront di Levante – commenta il consigliere delegato allo Sviluppo economico di Regione Liguria Alessio Piana – Un risultato non scontato, figlio del grande lavoro svolto dalla struttura regionale, che rende merito a una manifestazione che, dal 24 aprile al 4 maggio, metterà in scena, in 85 mila metri quadri espositivi, il meglio del florovivaismo ligure”.

Euroflora rientra quindi tra le manifestazioni internazionali che vengono pubblicate sul sito di AEFI www.aefi.it, l’associazione che raggruppa le fiere italiane, sul calendario fiere internazionali.it, nel calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome www.regioni.it e nel calendario degli eventi fieristici della Regione Liguria www.regione.liguria.it/homepgae/imprese-e-lavoro/commercio/fiere.html.

Euroflora è

Un inno alla bellezza e alla sostenibilità con 154 giardini da tutto il mondoestesi su 85mila metri quadrati espositivi indoor e outdoor affacciati sul mare di Genova. Questo è lo spettacolo di Euroflora 2025, organizzata da Porto Antico di Genova, giunta alla sua tredicesima edizione, l’unico appuntamento italiano riconosciuto da AIPH International Association of Horticultural Producers.

Da venerdì 24 aprile a domenica 4 maggio, nell’ex quartiere fieristico, oggi trasformato in Waterfront di Levante, grazie a un importante progetto di riqualificazione urbana firmato da Renzo Piano, saranno in mostra le eccellenze dei migliori florovivaisti italiani ed esteri, progetti innovativi di architettura del paesaggio legati alla sostenibilità ambientale, proposte turistiche “green” e tecnologie all’avanguardia direttamente dal mondo della ricerca, con la presenza dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Space V e Nemo’s Garden.

Punteggiato da origami alti 10 metri ispirati all’immagine delle vele spiegate, i visitatori si immergeranno in un itinerario coinvolgente e colorato, lungo 4 chilometri, che parte dal nascente parco urbano, entra nell’arena centrale del nuovo Palasport e prosegue negli spazi del Piazzale Mare e sul percorso espositivo galleggiante in Marina per approdare poi sui due piani del padiglione Jean Nouvel.

Quattro “Arene” ospitano spettacoli, concerti, esibizioni di floral designer, e incontri con studiosi e personaggi di primo piano.

Alla rassegna sono abbinati 254 concorsi per la valorizzazione delle eccellenze e della bellezza degli insiemi in esposizione, valutati da oltre cento esperti di settore nella giornata del 23 aprile.

Sarà un giro d’Italia tra le migliori produzioni florovivaistiche made in Italy, con la grande partecipazione della Regione Liguria, passando dal Piemonte alla Toscana e alle Marche, dalla Campania alla Puglia e alla Sicilia con presenze collettive e individuali, università, parchi, e la partecipazione diretta del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare.

Tra le novità, il Museo Egizio di Torino con il Giardino del piacere, numerose le presenze internazionali, accanto alle Floralies de France e Nirp, spiccano le conferme del Jardin Exotique di Monaco con i suoi splendidi esemplari di piante succulente, della Spagna con Murcia, capoluogo del più importante distretto ortofloricolo iberico.

Dal continente asiatico arriva la Thailandia e debutta il Bhutan, l’unico stato al mondo a misurare la Felicità Interna Lorda al posto del Pil.

Per gli appassionati di bonsai, il maestro giapponese di fama internazionale Naoko Maeoka terrà lezioni quotidiane dal 26 aprile al 29 aprile. A Euroflora, negli spazi della Regione Liguria, si troverà anche una sezione dedicata ai grandi ibridatori. 150 gli eventi in programma negli 11 giorni di apertura: convegni, spettacoli, talk, presentazioni, laboratori e tanta, tanta musica. Sito internet: www.euroflora.genova.it.

Durante Euroflora, nei week end del 26-27 aprile e 3-4 maggio ci saranno i Rolli Days: si apriranno le porte dei palazzi nobiliari e di alcune tra le chiese gentilizie più ricche della città. Musei e parchi si aprono in tutta la città con esposizioni ed eventi speciali. Per questa e per tutte le altre informazioni www.visitgenoa.it