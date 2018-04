Euroflora 2018, inaugurazione sotto il segno dell’Unicef

Prende forma, giorno dopo giorno, Euroflora 2018, le floralies in programma a Genova dal 21 aprile al 6 maggio, per la prima volta nei Parchi e nei Musei di Nervi.

Le produzioni e le realizzazioni di oltre duecentocinquanta tra florovivaisti, paesaggisti, maestri fioristi e decoratori floreali trasformeranno il volto del più grande parco affacciato sul Mediterraneo, uno scrigno di tesori botanici e d’arte.

Un’edizione totalmente nuova nella progettazione, nella realizzazione, nelle modalità di visita e di accesso, illustrata stamattina nel Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi dal sindaco di Genova Marco Bucci, dall’assessore al Turismo della Regione Liguria Ilaria Cavo in rappresentanza del Presidente, dall’assessore all’agricoltura della Regione Liguria Stefano Mai, dal presidente della Camera di Commercio Paolo Odone, da Rino Surace, vicepresidente di Genova Floralies e project manager della manifestazione.

“Genova è pronta ad ospitare decine di migliaia di visitatori desiderosi di godere di un evento unico organizzato in una location spettacolare che considero uno degli spazi più belli al mondo” ha sottolineato il sindaco di Genova Marco Bucci”. “Euroflora – ha proseguito – non sarà una manifestazione vista e vissuta solo a Nervi ma in tutta la città grazie a eventi, spettacoli, promozioni che coinvolgeranno genovesi e turisti. Una Genova che, dal 21 aprile al 6 maggio, si colorerà e prenderà vita con momenti che valorizzeranno ancora di più l’esposizione internazionale. Siamo orgogliosi del lavoro che è stato fatto in questi mesi e ormai pronti a vivere questa avventura”. “La undicesima edizione di Euroflora avrà una particolare attenzione al mondo dell’infanzia – ha poi aggiunto Bucci – la cerimonia celebrerà la Giornata e idealmente tutta la manifestazione sarà dedicata all’Ospedale pediatrico Giannina Gaslini, una eccellenza della città, che quest’anno compie 80 anni di attività” .

“Euroflora 2018 – ha spiegato l’assessore regionale alla cultura Ilaria Cavo – è il risultato di un lungo lavoro che ha visto impegnate nell’organizzazione istituzioni locali, associazioni del comparto florovivaistico e Camera di Commercio per la buona riuscita della manifestazione e per ottimizzare le ricadute positive sulla città di Genova e sulla Liguria. Come Regione, abbiamo sostenuto il restyling dei Parchi di Nervi, un palcoscenico naturale che ben si presta alla manifestazione, integrandola con il tessuto urbano di Genova e con l’offerta culturale permanente della città”.

“Come Assessorato all’Agricoltura – ha spiegato l’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai – daremo il nostro contributo per l’acquisto di fiori e per la realizzazione della Collettiva ligure con le piante e le essenze di punta, che contraddistinguono le nostre produzioni tipiche e il nostro territorio per poter dare un autentico spaccato delle produzioni liguri nella vetrina di Euroflora”.

“Il Sistema Camerale ligure – ha evidenziato il presidente della Camera di Commercio Paolo Odone – attraverso Unioncamere Liguria, anche in questa edizione di Euroflora è stato chiamato dalla Regione a svolgere il ruolo di supporto alle Associazioni del comparto agricolo per la realizzazione dell’ipotesi progettuale della presenza dei produttori florovivaistici liguri, nello spazio Liguria, e di gestione degli allestimenti, al fine di valorizzarne al meglio le eccellenze produttive locali, e offrire ai visitatori una visione d’insieme e uno spettacolo incomparabile di colori e freschezza, per mezzo di grande quantità di piante e fiori sapientemente collocati”.

I parchi, spiegano gli organizzatori, si stanno trasformando, giorno dopo giorno, grazie al lavoro di giardinieri, paesaggisti e allestitori per accogliere, in oltre otto ettari di superficie, milioni di fiori e piante originarie di ogni parte del mondo. Nei Musei e nei piccoli manufatti che si affacciano sul parco saranno ospitate le composizioni floreali, preziose collezioni di Bonsai.

Nella cappelletta adiacente alla Gam troveranno spazio le orchidee liguri; il “fienile”, allestito a cura dell’’Istituto Brignole, del Museo Diocesano e di Palazzo Reale, ospiterà incontri e laboratori; la serra storica sarà il cuore del basilico DOP.

Il 20 aprile, una vigilia speciale tra giurie al lavoro, anteprima e inaugurazione ufficiale nel segno di Unicef

La giornata della vigilia sarà speciale. Alle nove del mattino prenderanno il via i lavori degli oltre cento esperti che valuteranno i partecipanti ai 240 concorsi tecnici, estetici e d’onore, una speciale giuria valuterà i giardini di “Meraviglia nei parchi”. Alle 15 gli ingressi si apriranno per i partecipanti all’anteprima benefica cui hanno aderito Lions, Unicef e altre onlus, e agli sponsor. “Irish Fields” della cantautrice genovese Alessia Ramusino accoglierà gli invitati all’inaugurazione ufficiale delle 17, poi il taglio del nastro. Dopo la visita alla manifestazione, davanti alla Galleria d’Arte Moderna l’esibizione del coro composto da centoventi bambini dell’International School, i saluti delle autorità e la consegna al presidente nazionale Unicef Giacomo Guerrera della cartolina disegnata dagli studenti del Paul Klee Barabino, Premio della Solidarietà all’Orchidea Unicef, in vendita in tutte le piazze italiane dal giorno dopo. Nell’occasione Poste Italiane sarà presente con un ufficio mobile per l’annullo speciale delle cartoline dedicato all’Unicef.

Euroflora sarà aperta tutti i giorni da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio dalle 9 alle 19.30.

Biglietti di ingresso: il numero giornaliero dei biglietti disponibili è limitato a 20mila unità, possono essere acquistati esclusivamente in prevendita on line sul sito www.euroflora2018.it e nei punti vendita Best Union Vivaticket; presso le biglietterie della Fiera di Genova, in piazzale Kennedy e nello Iat del Porto Antico.

Il biglietto comprende l’utilizzo delle navette (da piazzale Kennedy per Genova Brignole A/R, dal parcheggio dei bus turistici in corso Europa a Nervi A/R) e il treno nella tratta ferroviaria metropolitana Genova Voltri-Genova Nervi) e costa 23 Euro.

L’ingresso è gratuito per bambini fino a 8 anni, biglietto ridotto a 16 Euro per i ragazzi dai 9 ai 16 anni. Biglietto scontato a 21 Euro per i gruppi di almeno 25 persone con gratuità per l’accompagnatore. Ingresso gratuito per i visitatori con disabilità al 100% e, in caso di comprovata necessità, dell’accompagnatore. Biglietto ridotto a 16 Euro per i visitatori con disabilità pari o superiore al 67%.