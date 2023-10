Estraneo ai festini, fiducia a Piana dal consiglio regionale: no a linciaggio giudiziario-mediatico

“Sarei veramente un belinone se, da vicepresidente di Regione Liguria, fossi andato a quel festino a base di cocaina e sesso con giovani donne. Io non ho mai frequentato festini e non mi sono mai drogato in vita mia. Ieri mi sono trovato coinvolto in una situazione che ho ritenuto surreale, che non auguro a nessuno, nemmeno ai cosiddetti nemici. Mi sono trovato inchiodato in autostrada e non vedevo l’ora di venire a Genova per chiarire e magari vedere le carte giudiziarie che avevano tutti, tranne il sottoscritto”.

Lo ha dichiarato stamane in consiglio regionale il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana (Lega), intervenuto in aula al termine di un lungo dibattito a seguito della “fake news” di ieri, in cui suo malgrado è stato ingiustamente coinvolto.

Piana come Tortora: il primo marzo ero a casa e in videocall con Vinitaly. Altro che sesso e droga

Festini con cocaina e giovani donne. Piana: mai partecipato, né preso droghe

Festini a base di sesso con giovani donne e droga: due genovesi arrestati

Il leghista finito nel tritacarne giudiziario-mediatico ieri aveva già ricevuto la stima e la fiucia del governatore ligure Giovanni Toti e oggi ha ricevuto la solidarietà dai colleghi del consiglio regionale, tranne il capogruppo di minoranza Ferruccio Sansa, che ha chiesto le sue dimissioni. Anzi, perfino i consiglieri regionali della Lista Sansa si sono dissociati dal post pubblicato ieri su fb dal loro capogruppo, sostanzialmente smentendo pubblicamente le sue posizioni.

I consiglieri regionali, compatti, si sono schierati contro Ferruccio Sansa e hanno in sintesi detto “no al linciaggio giuridico-mediatico”: tutti con Piana e tutti contro Sansa.

Il nome del vicepresidente di Regione Liguria, anche se non indagato, è stato inspiegabilmente inserito dal gip genovese Riccardo Ghio nel testo dell’ordinanza di custodia cautelare che ha portato all’arresto di un architetto e di un imprenditore per un giro di festini a base di cocaina e sesso con giovani donne che si prostituivano per la droga.

Alessandro Piana aveva già chiarito la sua posizione ieri, poche ore dopo la diffusione della notizia sui media, con alcune dichiarazioni alle agenzie di stampa e con una conferenza stampa in Regione Liguria.

La sera del presunto festino con droga e sesso, secondo l’accusa avvenuto in una villetta di via Monte Fasce a Genova Apparizione il primo marzo 2022, il vicepresidente leghista era a casa sua alle spalle di Imperia e in videocall con Vinitaly. Lo hanno confermato anche le annotazioni sui “ruolini” degli autisti di Regione Liguria.

Come poteva quindi essere contemporaneamente al festino nella villetta di Genova Apparizione? E per quali motivi il vicepresidente della Lega è stato, invece, indicato come partecipante a quel festino? C’è qualcuno che ha millantato il suo nome oppure si tratta di un macroscopico errore degli inquirenti genovesi?

“Mi sembra tutto molto strano, ma ho massima stima e fiducia negli inquirenti – ha ribadito Alessandro Piana in aula – mi sarei aspettato di essere stato chiamato dagli organi inquirenti per chiarire la mia posizione. Mi rendo disponibile fin d’ora. Sono completamente estraneo ai fatti. Il massimo della trasgressione che posso fare nella mia vita è bermi una bottiglia di vermentino o di un altor vino ligure.

Siccome è una sorta di ruota che gira, non vorrei che due persone facessero nomi di un’altra persona qualsiasi che, pur non indagato, finisse inerme in una gogna mediatica. Non ce l’ho con gli organi di stampa perché portano avanti le notizie che vengono fornite. Cercherò in ogni modo di fare chiarezza nei prossimi giorni, con la serenità d’animo che ieri non avevo”.